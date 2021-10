Geneza InlanDimensions International Arts Festival sięga 2019 roku. Pierwsza edycja festiwalu powstała z okazji 100. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Japonią. Obecnie to największy interdyscyplinarny festiwal w Europie Środkowej odrzucający kulturowy podział na Europę i Azję. InlanDimensions szuka pomostów pomiędzy kulturami i prowokuje do twórczych spotkań i kooperacji.

Program festiwalu tworzy obszerna prezentacja spektakli teatralnych takich zespołów jak m.in. Zuni Icosahedron, Tang Shu-wing Theatre Studio, Alice Theatre Laboratory, Seinendan Theater Company Kamome-za, Hiroshi Koike Bridge Project, Theatre Company KAKUSHINHAN, międzynarodowa konferencja naukowa „Contemporary Acting Techniques in Eurasian Theatre, Performance and Audiovisual Arts: Intercultural and Intermedia Perspective” z udziałem takich gości, jak Eugenio Barba, Danny Yung, Tang Shu-wing, Hirata Oriza, Andrew Chan, Koike Hiroshi, a także kilkadziesiąt filmów z Japonii i Hongkongu, podzielonych na kilka sekcji: Współczesne kino Japonii i Hongkongu, Kino młodych japońskich reżyserek, Kinoteatr, Ero-Nites oraz Retrospektywa Inoue Umetsugu. Festiwal zwieńczy solowy koncert na żywo wschodzącej gwiazdy muzycznego indie folku – Aoby Ichiko. Japońska piosenkarka wystąpi na żywo 19 października o godzinie 20:00 w warszawskim klubie Praga Centrum w ramach europejskiej trasy promującej jej nową płytę „Windswept Adan”.

Szczegóły dostępne na stronie: https://inlandimensions.com/2021/pl/

Bilety na festiwalowe wydarzenia dostępne dla platformie: https://vod.inlandimensions.com/