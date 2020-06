"Do końca 2020 r. w ramach obchodów 70-lecia Teatr Żydowski przygotowuje serię premier i wydarzeń, kontynuując prezentację repertuaru online, a także obecność na scenach stacjonarnych. W planach m.in. Scena Letnia na Senatorskiej w Ogrodzie Saskim prezentująca lżejszy, rozrywkowy program; premiera spektaklu pt. +Nie ma+ według głośnej książki Mariusza Szczygła, realizowanego specjalnie na potrzeby Internetu, a także premiery sztuk +Mykwa. Opowieści o kobietach i miejscu+ Hadar Galron oraz +Chaplin. Operetka+ w reżyserii Wiktora Rubina" - poinformowała PAP Edyta Bach z TŻ.

Zapowiedziała, że teatr planuje też dwie premiery spektakli w języku jidysz - "Mirełe Efros" Jakuba Gordina z Gołdą Tencer w roli tytułowej oraz "Burzę" Williama Szekspira.

"Teatr Żydowski powróci do grania na żywo 14 sierpnia lżejszym repertuarem ogródkowym, przygotowując kabaretowy weekend na letniej scenie w Ogrodzie Saskim, a od 22 sierpnia spektakle teatru grane będą w ramach 17. Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera" - napisała Bach.

W ramach festiwalu widzowie zobaczą, m.in.: "Szoszę" w reż. Karoliny Kirsz, "Szabasową dziewczynę" w reż. Marcina Sławińskiego, "PeKiN" w reż. Agaty Biziuk i "Balkon Goldy" w reż. Marty Miłoszewskiej.

"Głośna wielogłosowa rozprawa reporterska o kondycji człowieka i zagadnieniu utraty, pióra wielokrotnie nagradzanego Mariusza Szczygła, jest kanwą najnowszej produkcji Teatru Żydowskiego pt. +Nie ma+ w reż. Agnieszki Lipiec-Wróblewskiej, której premiera zaplanowana jest na 14 sierpnia na specjalnej platformie internetowej" - czytamy w przesłanej informacji.

Jak wyjaśniono, TŻ jeszcze w tym roku planuje premierę na scenie tego przedstawienia, a obok aktorów wystąpi w nim autor książki.

Jesienią, na małej scenie teatru przy ul. Senatorskiej 35, odbędzie się premiera sztuki Hadar Galron "Mykwa. Opowieści o kobietach i miejscu" w reż. Karoliny Kirsz.

"Bohaterkami dramatu jest osiem kobiet w różnym wieku i różnego usposobienia oraz ich sprawy, tajemnice, lęki na tle radykalizującego się świata, w którym są jeszcze miejsca, gdzie nie dotarł ruch #metoo. Pojawienie się nowej pracownicy mykwy wyzwala różne reakcje bohaterek sztuki. Ich zachowania, opowieści i wyznania demaskują je. Wychodzi na jaw, że każda coś ukrywa" - napisano w zapowiedzi.

Premierę "Chaplina. Operetki" zaplanowano 23 października na dużej scenie Klubu Dowództwa Garnizonu Warszawa.

"+Chaplin. Operetka+ to spektakl według przewrotnego groteskowego pomysłu reżysera Wiktora Rubina, opowiadający historię Chaplina jako jednego z najsłynniejszych Żydów w historii, choć jak wiemy, Charlie Chaplin Żydem nie był. To opowieść o tym, jak do tej pomyłki doszło. Jedną z głównych postaci jest agent FBI, który tropi +żydowskość+ Chaplina, przy okazji ujawniając inne fakty z jego życia" - napisała Bach.

W roku swojego 70. jubileuszu TŻ przygotuje również dwie realizacje w języku jidysz. Damian Josef Neć wyreżyseruje na małej scenie teatru "Burzę" Williama Szekspira. Premiera zaplanowana jest na 3 października zarówno na scenie, jak i w sieci.

"Inscenizacja nawiązywać będzie do warszawskiego wystawienia +Burzy+ przez Leona Schillera w 1938 r., kiedy faszyzm i antysemityzm zawładnęły światem. Akcja +Burzy+ Necia osadzona na terenie warszawskiego Muranowa, będzie wiązała tę historię z Zagładą. Pojawią się w niej zdarzenia i postaci z Archiwum Ringelbluma oraz fragmenty +Pieśni nad Pieśniami+" - czytamy o spektaklu.

Drugą propozycją teatru w języku jidysz będzie jesienna premiera online sztuki "Mirełe Efros" Jakuba Gordina w reż. Dawida Szurmieja z Gołdą Tencer w roli tytułowej.

Jak przypomniano, z rolą Mirełe Efros "żydowskiej +królowej Lear+ mierzyły się wcześniej patronki Teatru Żydowskiego, Ester Rachel Kamińska, i w czterdzieści lat po śmierci matki, Ida Kamińska".

"Tytułowa Mirełe jest wdową, która po śmierci męża dorabia się majątku. Jej starszy syn żeni się z wykształconą dziewczyną z dużego miasta. Między nią a synową dochodzi do nieustannych kłótni. W dodatku obaj synowie i synowa domagają się od Mirełe podziału majątku po ojcu, nie wiedząc, że ten był bankrutem. Mirełe dzieli jednak ciężko zdobyty majątek, synowie szybko go trwonią, a szykanowana przez nich i synową Mirełe decyduje się wyprowadzić z domu" - napisano o akcji dramatu. "Dopiero po latach starszy syn zaprosi ją na bar micwę wnuka" - dodano.

Jak napisała Bach, obchody 70-lecia TŻ "zwieńczy spektakl sylwestrowy +Szlagiery 70-lecia+ według scenariusza i w reżyserii Gołdy Tencer". "To opowiedziana największymi szlagierami żydowskimi muzyczna historia Teatru Żydowskiego, ze wszystkimi przygodami i zawirowaniami, które na swojej drodze napotkał, dotarłszy szczęśliwie do swoich 70. urodzin" - czytamy w zapowiedzi.

Premiera "Szlagierów 70-lecia" - 31 grudnia online i na dużej scenie TŻ.