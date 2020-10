"Głównym tematem, który poruszamy w spektaklu, jest koniec antropocentryzmu. Teza, że +człowiek jest miarą wszechrzeczy+ i jest jedyną formą istnienia, która może orzekać o tym, jak świat wygląda - w XXI wieku nie znajduje zastosowania" - powiedział PAP reżyser Grzegorz Jarzyna. "Negujemy ją, bowiem nie może być tak, że jeden człowiek - w przypadku +Burzy+ jest nim Prospero - decyduje o wszystkim" - dodał.

Reklama

Zwrócił uwagę, że w "Burzy" istotne jest to, iż "ona rozgrywa się na wyspie". "Stąd ta sterylność w scenografii, bo znajdujemy się na +pewnej wyspie+ - w białym kubiku eksperymentu. Do jego środka wpuszczamy człowieka i wraz z widzami obserwujemy go" - wyjaśnił reżyser.

"+2020: Burza+ to opowieść wielu wariantów – opracowywanych za pomocą nieustannie uczącej się sztucznej inteligencji" - podkreślono na stronie TR Warszawa. "Na sceniczną historię nakładane są różne możliwe wersje tego, co mogło się wydarzyć i tego, co rzeczywiście się wydarzyło – w sposób imitujący pracę ludzkiej pamięci" - dodano.

Wyjaśniono, że "specjalnie zaprojektowany dla spektaklu program AI (Artificial Intelligence) będzie gromadził w czasie rzeczywistym informacje i opinie od ekipy spektaklu oraz publiczności – zarówno obecnej na żywo w TR Warszawa/ATM Studio, jak i tej oglądającej streaming na platformie TR Online – poprzez udzielanie odpowiedzi na krótkie ankiety przed spektaklem". "Na podstawie tych informacji system będzie podejmował decyzje o układzie wariantów scen, charakterze muzyki i oświetlenia" - dodano.

"Ta sztuczna sieć neuronowa powstaje dzięki ludziom. Na bazie odpowiedzi ankietowych od publiczności oraz informacji od realizatorek i realizatorów, wykonawców i wykonawczyń program AI będzie doskonalił swoje umiejętności. Tym samym – będzie rozwijał rzeczywistość spektaklu +2020: Burza+" - napisano na stronie TR Warszawa.

Podkreślono, że przedstawienie ukazuje "prostą historię". "Kobieta lub mężczyzna wysoko postawiona/y (lub nie), zostaje zmuszona/y do zrezygnowania ze swojej pozycji, władzy, z miasta i z kraju, w którym mieszkał/a. Wraz z synem/córką ucieka na wyspę. Spędza tam dwanaście lat. Przypadek (lub burza) sprawia, że na tę samą wyspę trafiają (lub nie) osoby z jej/jego dawnego otoczenia. Ci, którym zawdzięcza (lub nie) życie, i ci, którzy doprowadzili (bądź nie) do jej/jego upadku" - czytamy w opisie akcji.

Przypomniano, że prof. Tadeusz Sławek w książce "NICowanie świata. Zdania z Szekspira" napisał, że "aby podjąć próbę +pomyślenia człowieka+ trzeba wyciągnąć go z miejsca zwyczajowo mu przypisanego i przenieść go zupełnie gdzie indziej". "W ten sposób pytania stawia i Szekspir: ponawia akt wygnania: wygnanie z raju, wygnanie z miasta (+Burza+), wygnanie z życia, wygnanie z rodziny (+Król Lear+), wygnanie z państwa (+Koriolan+). Bez sytuacji +bycia wygnanym+ nie można już myśleć człowieka" - napisano.

Twórcy przedstawienia stawiają pytanie: "co oznacza dzisiaj +na nowo pomyśleć człowieka+"? "Skoro jedynymi dostępnymi do tego instrumentami są narzędzia, które człowiek w swojej niedoskonałości sam stworzył, polegając na wiedzy i wyobraźni - obydwu czerpiących swoje źródło w najbardziej niedoskonałym z narzędzi: pamięci ludzkiej?" - zastanawiają się realizatorzy spektaklu.

Scenariusz na motywach sztuki Williama Szekspira napisali Grzegorz Jarzyna i Weronika Murek. W sztuce wykorzystano fragmenty książki H. D. Thoreau "Walden, czyli życie w lesie" w przekładzie Haliny Cieplińskiej. W scenariuszu cytowane są fragmenty utworów: C. Malaparte, "Sodoma i Gomora" (tłum. J. Popiel), S. Kubrick, P. Sellers, T. Southern, P. George, "Doktor Strangelove, czyli jak przestałem się martwić i skonstruowałem bombę" (tłum. K. Ruciński) i F. O'Connor, "Misterium i maniery" (tłum. M. Kołbukowski).

Scenografię stworzył Fabien Lede, a za kostiumy i charakteryzację odpowiada Anna Axer Fijałkowska. Muzykę skomponował Piotr Kurek. Za reżyserię wideo odpowiada Marek Kozakiewicz, a za reżyserię światła - Aleksandr Prowaliński. Choreografię opracował Ivan Estegneev. Twórcą programu AI (Artificial Intelligence) do spektaklu jest Paweł Wawrzyński. Za animacje 3D odpowiada Kacper Shikeli, za wizualizacje 2D - Oliwia Szanajca-Kossakowska, a za skany 3D - 3DMaster i Krystian Parol.

Występują: Lech Łotocki (Alonso), Jacek Beler (Antonio), Justyna Wasilewska (Ariel), Sebastian Pawlak (Gonzalo), Natalia Kalita (Ferdynand), Tomasz Tyndyk (Kaliban), Mateusz Górski (Miranda), Agnieszka Podsiadlik (Prospero), Mateusz Więcławek (Sebastian), Monika Frajczyk (Stefano) i Sara Celler-Jezierska (Trinculo).

Więcej informacji o przedstawieniu na stronie: https://trwarszawa.pl/spektakle/2020-burza/.

Premiera - 31 października o godz. 19 w ATM Studio (ul. Wał Miedzeszyński 384). Kolejne przedstawienia - 3-8 listopada br.

7 listopada o godz. 19 odbędzie się pierwszy streaming najnowszej premiery TR Warszawa "2020: Burza". Spektakl będzie transmitowany na żywo, prosto ze sceny w ATM Studio na nowej platformie streamingowej (online.trwarszawa.pl), dostępnej od 29 października br.