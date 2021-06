Ze względu na pandemię tegoroczną edycję przygotowano w całości online. Myślą przewodnią festiwalu jest problem wykluczenia.

"To takie moje wytęsknione dziecko, bo ten pomysł wiele lat dojrzewał w mojej głowie, wreszcie udało się go zrealizować. To artystyczna propozycja na najwyższym poziomie, spektakle wysokiej klasy. Opowiadają o świecie ludzi wykluczonych na różne sposoby" - powiedział dyrektor Teatru Śląskiego w Katowicach Robert Talarczyk.

Propozycje repertuarowe dostępne są m.in. z audiodeskrypcją, językiem migowym (PJM), napisami dla Głuchych. W programie znaleźli się artyści z Polski, Włoch, Rosji, Niemiec, Izraela, Wielkiej Brytanii. Wszystkie propozycje prezentowane są widzom po zalogowaniu na platformie openthedoor.teatrslaski.art.pl. Ze względu na licencję niektóre pokazy mają limit odsłon. Prezentowane tytuły pozostają dostępne na 24 lub 48 godzin, by widzowie dostosowali czas oglądania do własnych potrzeb i indywidualnego harmonogramu dnia.

"Zdecydowaliśmy, że skoro organizujemy edycję online, to wyciągniemy z tego wszystkie najbardziej pozytywne wnioski. Dzięki temu mogą być z nami artyści, których wcześniej z różnych powodów nie mogliśmy zaprosić, ale których zaprezentowanie jest od lat naszym marzeniem" – powiedziała kuratorka festiwalu Dagmara Gumkowska.

W programie festiwalu znalazły się pokazy: "Boksera" – głośnej inscenizacji prozy Szczepana Twardocha w hamburskim teatrze, reżyserowanej przez Ewelinę Marciniak (Niemcy), "YAG" – przygotowana w trakcie pandemii filmowa wersja kultowego spektaklu Batsheva Dance Company w reżyserii Ohada Naharina (Izrael), "Ten okrutny mrok" – mistrzowski spektakl powstały pod auspicjami światowej sławy reżysera Pippo Delbono (Włochy), "Oniegin" – spektakl nagrodzony dwoma rosyjskimi Złotymi Maskami (Rosja), "Ciało w ciało z Marylin" – performance Teatru 21, zespołu nagrodzonego tegorocznym Paszportem "Polityki" (Polska), "Enter Achilles" i "Dead Dreams of Monochrome Men" – prowokacyjne realizacje brytyjskiego zespołu DV8 Psychical Theatre (Wielka Brytania), "Koniec z Eddym" – inscenizacja adaptacji głośnej francuskiej prozy w interpretacji Anny Smolar na warszawskiej scenie STUDIO teatrgleria (Polska) oraz "Mewa" – moskiewski spektakl reżyserowany przez Yurija Butusova (Rosja).

Wydarzenia towarzyszące to z kolei "Alicja 0700" – interaktywne słuchowisko online przygotowane przez poznański Teatr Usta Usta Republika, "Wspólnota Śniących" – projekt online eksplorujący sny i śnienie uczestników, "Kuchnia Konfliktu" – kulinarna kooperatywa i festiwalowe menu z kuchnią czeczeńską, @Background_Bob – polska odsłona artystycznego projektu i akcji charytatywnej zainicjowana przez dwunastolatka z Wysp Brytyjskich i jego ojca oraz "Dzieci Saturna" – projekt podejmujący i dokumentujący problem samobójstw wśród dzieci i młodzieży.

Festiwal potrwa od 23 do 27 czerwca 2021. Wydarzenie jest możliwe dzięki wsparciu zarówno ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu i Funduszu Wsparcia Kultury ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, jak i dzięki dofinansowaniu ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.