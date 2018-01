23 600 zł zapłacono za pracę Wojciecha Brewki „Big City Life” na ostatniej w 2017 roku aukcji Młoda Sztuka. Zaraz za nią ulokowała się praca Katarzyny Słowiańskiej-Kucz „Pożegnanie” z ceną 12 tys. złotych oraz dzieło Bartłomieja Kotera „Noon Walk in Blue Winter” wylicytowane za 10 tysięcy. Takie ceny na aukcjach Młodej Sztuki jeszcze kilka lat temu byłyby nie do pomyślenia. Ponad 306 tys. złotych to najwyższy do tej pory obrót na aukcji młodej sztuki w Polsce.

Rekordowa sprzedaż na świątecznej licytacji to kolejny dowód na to, że zainteresowanie dziełami początkujących artystów sukcesywnie rośnie od kilku lat. W 2017 roku obrót tylko na aukcjach młodej sztuki w DESA Unicum wyniósł 2,6 mln złotych. Młoda sztuka, po współczesnej, jest obecnie drugim najdynamiczniej rozwijającym się segmentem rynku. Licytacja każdej z prac na aukcjach młodych artystów rozpoczyna się od 500 zł, więc bariera cenowa praktycznie nie istnieje. Właśnie dlatego Polacy decydują się na inwestowanie w prace debiutantów.

Aukcja Młoda Sztuka otwiera sezon aukcyjny w 2018 roku. Na ofertę składa się 89 prac młodych twórców. Na aukcji nie zabraknie nazwisk będących gratką dla kolekcjonerów: Adama Wątora, Ewy Witkowskiej, Soni Ruciak, Ilony Herc czy Longina Szmyda. W krainę dalekiej północy i zimową aurę wprowadza Klaudia Świątczak-Pjanka, która w swojej twórczości lubi bawić się płaszczyzną obrazu dzieląc ją na spójne ze sobą, lecz nieoczekiwane kompozycje. W nieco cieplejsze rejony świata przenosi odbiorcę Paulina Zalewska. Na jej obrazie mały chłopiec właśnie oddaje się popołudniowej sjeście. Styczniowa aukcja to także powrót podniebnych przedstawień Łukasza Czernickiego Po dłuższej przerwie do oferty wraca również Joanna Półkośnik, zajmująca się tematem ptaków w locie. Wśród debiutantów uwagę zwraca praca Zofii Hyjek. Jej obrazy powstają z wrodzonej tęsknoty za dzikością świata, który prowadzony był naturalnymi instynktami. Jak sama mówi, w jej pracach doszukać można się zapętlonych początków i końców fragmentów przyrody i zwierząt. Pierwszy raz w ofercie zagoszczą również obrazy Aleksandry Orzechowskiej, Sylwii Caban, Bożeny Galant, Pawła Nowickiego czy Aleksandry Kompały.