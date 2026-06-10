Kino na Leżakach – startuje hit wakacji!

Czym jest JAC Kino na Leżakach?

To największe mobilne kino plenerowe w Polsce i jeden z najbardziej rozpoznawalnych projektów tego typu – cykl darmowych pokazów filmowych hitów, które odbywają się na świeżym powietrzu przez całe wakacje, od początku czerwca do pierwszej połowy września. Gdzie? W turystycznych miejscowościach nadmorskich i miastach w centralnej części kraju. Co czyni ten projekt absolutnie wyjątkowym? Niepowtarzalna atmosfera pokazów to wypadkowa starannie dobranego repertuaru, licznych atrakcji dla widzów, a także wyjątkowej wakacyjnej scenerii – filmy prezentowane podczas ciepłych, letnich wieczorów lub pod rozgwieżdżonym niebem działają inaczej i wywołują większe emocje.

Na przestrzeni lat wydarzenie przyciągnęło tysiące wiernych widzów, którzy wyczekują każdej kolejnej edycji z wytęsknieniem. Projekt organizowany jest przez Kinads Media, największego w Polsce brokera reklamy kinowej, i Art-Foto Media. Bogate doświadczenie ekipy odpowiedzialnej za JAC Kino na Leżakach bezpośrednio przekłada się na profesjonalizm w realizacji kolejnych pokazów, a także gwarancję szerokiego dotarcia medialnego do różnych grup wiekowych i demograficznych.

JAC Kino na Leżakach to nie tylko prezentacja starannie wybranych filmowych hitów w wakacyjnej scenerii, ale także liczne atrakcje dodatkowe dla widzów. Wśród nich znaleźć można dedykowane strefy Partnerów, konkursy z nagrodami, a także drobne upominki (sampling). Wydarzenie rozgrywające się w wakacyjnych kurortach dociera zarówno do lokalnych mieszkańców, jak i turystów, którzy wieczorami poszukują rozrywki w czasie urlopu. Nieprzypadkowo kojarzy się z dobrą atmosferą i wyjątkowym sposobem na spędzanie wolnego czasu. Istotny jest także dobór repertuaru, w którym przodują zarówno produkcje lekkie (głównie komedie), jak i nagradzane hity (w tym oscarowe pewniaki) – zarówno z Polski, jak i świata. Wielkie filmowe emocje gwarantowane!

Jaki repertuar zaplanowano w tym roku?

Tym razem z perspektywy jednego z kilkuset kolorowych leżaków na ogromnym, trzypiętrowym ekranie będzie można oglądać takie rozrywkowe tytuły, jak “Dalej Jazda 2”, “Iluzja 3”, “Kopnięci w czasie”, “Piep*zyć Mickiewicza 3” czy “Anioł Stróż”. Propozycją dla całej rodziny jest “Bardzo Fajny Gigant”, zaś miłośnicy intensywnych filmowych emocji i siedzenia na krawędzi fotela (w tym wypadku: leżaka!) z pewnością docenią seans filmu “Wielki Marty”, nominowanego aż do dziewięciu Oscarów. Repertuar uzupełnia głośny “Chopin, Chopin!” i eksperymentalna biografia muzyczna “Better Man: Niesamowity Robbie Williams”. Wstęp na wszystkie seanse jest wolny, a dokładny harmonogram pokazów z wykazem tytułów, dat i miejscowości można znaleźć na stronie kinonalezakach.pl.

Istotnym elementem JAC Kina na Leżakach są Partnerzy projektu, którzy co roku prezentują na nim swoje marki i produkty w sposób przystępny i atrakcyjny dla odbiorców, dopasowany do swobodnej atmosfery całego wydarzenia. Gwarantuje to zupełnie inny kontakt z marką, niż w czasie tradycyjnych działań marketingowych. W ciągu kilkunastu lat trwania projektu w wydarzeniu jako Partnerzy i Sponsorzy wzięło udział w sumie ponad sto firm, wiele z nich kilkukrotnie, co potwierdza, że model wypracowany przez Kinads Media i Art-Foto Media sprawdza się doskonale.

Partnerem Tytularnym 14. edycji Kina na Leżakach została marka JAC Polska. Firma jest jednym z największych producentów samochodów w Chinach i aktywnie rozwija swoją obecność na rynku europejskim. Marka specjalizuje się w produkcji samochodów osobowych, pojazdów użytkowych oraz nowoczesnych układów napędowych, stawiając na innowacje, design oraz zaawansowane technologie.

Partnerzy Główni tegorocznej edycji to Electrolux, Grupa Żywiec, Knoppers, Durex, Fiorda Vocal i SkyShowtime. Do grona Partnerów Wspierających dołączyli: Podlaski, 7Days, Oxford, Oriflame, JBB Bałdyga, AMIC Energy oraz Robin Food. Patronat medialny obejmują: Onet, GQ Polska, Naszemiasto.pl oraz RMF Maxx.

Tegoroczna edycja JAC Kina na Leżakach wystartuje już 7 czerwca w miejscowości Białobrzegi. Następnie projekt odwiedzi kilkadziesiąt lokalizacji w całej Polsce, zarówno nadmorskich, jak i położonych w centralnej części kraju. Pokazy odbędą się m.in. w Świnoujściu, Władysławowie, Łebie, Chałupach, Ostrowie, Koszalinie, Grodzisku Mazowieckim, Żywcu, Zamościu, Piotrkowie Trybunalskim oraz Tomaszowie Mazowieckim. Jeśli chcecie poczuć prawdziwy klimat wakacji, to upewnijcie się, że nie zabraknie Was na jednym z ponad sześćdziesięciu pokazów JAC Kina na Leżakach 2026!

Jan Sławiński