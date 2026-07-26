Małgorzata Kożuchowska zagra legendę PRL. Kiedy będzie można ją zobaczyć?

Małgorzata Kożuchowska to jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Zagrała w tak kultowych serialach jak "M jak miłość" czy "rodzinka.pl". Aktorka ma na swoim koncie role w takich hitach jak "Kiler", "Zróbmy sobie wnuka" czy "Zołza". Świetnie przyjęta została też jej rola w serialu "Aniela".

Powrót Małgorzaty Kożuchowskiej

Małgorzata Kożuchowska wraca do Teatru Dramatycznego Warszawie. Z tą sceną była związana z tym teatrem przez ponad dekadę, zanim w 2005 r. dołączyła do zespołu Teatru Narodowego w Warszawie. W nowej produkcji zmierzy się z postacią jednej z najbardziej rozpoznawalnych legend polskiej sceny. W latach 1994-2005 Małgorzata Kożuchowska należała do zespołu Teatru Dramatycznego. Na tej scenie pracowała m.in. z Jerzym Gruzą, Krzysztofem Warlikowskim i Grzegorzem Jarzyną. Teraz wraca gościnnie, by wystąpić na Dużej Scenie w premierze zaplanowanej na 4 grudnia 2026 r.

Małgorzata Kożuchowska w roli diwy PRL

Małgorzata Kożuchowska zagra główną rolę w spektaklu pt. "Nina. Wieczna królowa" Wojciecha Farugi i Julii Holewińskiej, który opowie o losach diwy polskiej sceny teatralnej, Niny Andrycz. Jak czytamy na stronie Teatru Dramatycznego w Warszawie: "«Nina. Wieczna królowa» to spektakl o pasji silniejszej od historii, o cenie sławy i o tym, że każda wielka rola zaczyna się tam, gdzie kończy się życie prywatne. To także opowieść o różnych wzorcach kobiecości i o tym, że życie w zgodzie ze sobą zawsze ma swoją cenę". Na scenie pojawiają się postaci, które współtworzyły XX wiek – Józef Cyrankiewicz, Władysław Gomułka, Stalin, Aleksander Węgierko, Irena Eichlerówna, Pola Negri, czy Robert Walter.

Kim była Nina Andrycz?

Nina Andrycz (1912–2014) była wybitną polską aktorką teatralną, filmową i telewizyjna, pisarką oraz żoną premiera Józefa Cyrankiewicza. Nazywano ją pierwszą damą polskiego teatru. Związana głównie z Teatrem Polskim w Warszawie, gdzie zagrała ponad 100 ról. Zagrała również w kilku filmach i serialach telewizyjnych.