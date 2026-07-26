Jej debiutancka powieść powstała przeszło dwie dekady temu. Czytelnicy na całym świecie bardzo szybko ją odkryli i uznali za hit. Stała się bestsellerem a na jej podstawie powstała równie chętnie oglądana ekranizacja.

Jej debiut od razu stał się hitem

Książką, o której mowa to "Służące". Jej autorką jest Kathryn Stockett. Powieść opowiadała o losach czarnoskórych pomocy domowych oraz młodej dziennikarki Skeeter Phelan w Jackson na początku lat 60. Poruszała temat segregacji rasowej, nierówności społecznych i odwagi w walce z obowiązującymi normami.

"Służące” były bestsellerem. Przez wiele tygodni utrzymywały się na liście najlepiej sprzedających się książek "The New York Times”. Przetłumaczono je na dziesiątki języków. W 2011 roku zekranizowano tę powieść. W filmie na jej podstawie zagrały Emma Stone, Viola Davis, Octavia Spencer, Jessica Chastain i Bryce Dallas Howard. Film również spotkał się z ogromnym uznaniem widzów.

Po 17 latach wydała nową powieść

Teraz Kathryn Stockett powraca. Jej nowa książka powstała aż po 17 latach przerwy. Krytycy, którzy przeczytali jej nową powieść już są pod ogromnym wrażeniem. Uważają, że druga powieść pisarki może powtórzyć sukces tej pierwszej. Ich zdaniem zachowała swój charakterystyczny styl i kolejny raz pokazała, że potrafi osadzać historię w historycznych realiach.

Sama autorka przyznaje, że nie spieszyła się z wydaniem nowej książki. Chciała, by tekst był szczegółowo dopracowany a ona sama była zadowolona z finalnej wersji. Druga powieść Kathryn Stockett nosi tytuł "The Calamity Club". Już trafiła na listę bestsellerów.

O czym jest książka "The Calamity Club"?

Akcja nowej książki pisarki, na którą kazała czekać aż 17 lat, dzieje się w Oxfordzie w stanie Missisipi. Jest rok 1933 roku, czas Wielkiego Kryzysu. Główne bohaterki to Meg Lefleur, Birdie Calhoun i Charlie. Kobiety decydują się pomóc młodej sierocie, która doświadcza przemocy i złego traktowania. To nie jest łatwa decyzja.

To, co robią spotyka się z trudnościami związanymi z przeciwstawianiem się społecznym podziałom i niesprawiedliwości. Ta historia opowiada się za prawem kobiety do decydowania o własnym losie, co w dzisiejszych czasach wydaje się coraz bardziej aktualne - mówi pisarka w rozmowie z Oprah Winfrey.

Kim jest Kathryn Stockett?

Kathryn Stockett urodziła się w Jackson. Jest amerykańską pisarką, która zadebiutowała powieścią "Służące". Książka została wydana w 2009 roku i zekranizowana w 2011 roku. Pisarka studiowała na Uniwersytecie Alabamy. Mieszkała w Nowym Jorku oraz Atlancie. Prywatnie była żoną Keitha Rogersa, ale para rozstała się. Owocem tego związku jest córka.