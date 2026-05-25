Oto najlepsza powieść wszech czasów. Przez lata była zapomniana

Uczestnicy ankiety zostali poproszeni o wybranie 10 najlepszych powieści anglojęzycznych wszech czasów i uszeregowanie ich. Zespół redakcyjny oceniał następnie książki na podstawie liczby głosów i ich pozycji, tworząc ostateczną listę 100 pozycji.

"Middlemarch" słynie z niezwykłej głębi psychologicznej

Wygrała powieść wiktoriańskiej pisarki pt. "Middlemarch". Dziennik "The Guardian" określił ją "największą powieścią napisaną w języku angielskim". Dzieło liczące około 900 stron, publikowane było w odcinkach w latach 1871–1872, a jego akcja rozgrywa się na angielskiej wsi w XIX wieku. Główną bohaterką jest Dorothea Brooke, młoda kobieta pełna zapału do życia i naprawiania świata, uwięziona w nieszczęśliwym małżeństwie z uczonym Casaubonem. Powieść słynie z niezwykłej głębi psychologicznej i jest ceniona za panoramę społeczeństwa w tamtych czasach. Zygmunt Freud twierdził, że Middlemarch było jak iluminacja, która pozwoliła mu lepiej zrozumieć funkcjonowanie własnego małżeństwa.

Kim był autorka "Middlemarch"

George Eliot to pseudonim Mary Ann Evans (1819- 1880). Powieści przyniosły jej uznanie krytyków, a także olbrzymie jak na ówczesne czasy honoraria. Po śmierci Mary Ann Evan została praktycznie zapomniana, a renesans jej twórczości zaczął się kilkadziesiąt lat temu, do czego przyczynił się serial "Middlemarch". Polskie wydanie powieści ukazało się w 2002 roku w tłumaczeniu Anny Przedpełskiej-Trzeciakowskiej.