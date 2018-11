Wystawcy prezentować będą książki na 120 targowych stoiskach. Swoją ofertę przedstawią w niej oficyny wydawnicze, wydawnictwa muzealne i uniwersyteckie, instytucje kultury i antykwariaty. W salach kinowej i koncertowej Zamku Królewskiego oraz w Pałacu pod Blachą odbywać się będą towarzyszące targom dyskusje, wykłady, spotkania z autorami książek, projekcje filmów, warsztaty edukacyjne dla dzieci. Organizatorzy zapowiadają również spacery historyczne, prezentacje faksymiliów, gier strategicznych i pokazy grup rekonstrukcyjnych.

Oficjalna inauguracja targów odbędzie się w czwartek, 29 listopada, o godz. 12 w sali wielkiej Zamku Królewskiego. Podczas inauguracji po raz 24. wręczone zostaną nagrody Klio. To wyróżnienie, ustanowione w 1995 r. przyznawana jest za najlepsze książki historyczne wydane w bieżącym i poprzednim roku. W tym roku do nagrody nominowano w kategorii monografii naukowych: Włodzimierza Mędrzeckiego za "Kresowy kalejdoskop. Wędrówki przez Ziemie Wschodnie Drugiej Rzeczpospolitej 1918-1939", Annę Grześkowiak-Krawicz za "Dyskurs polityczny Rzeczpospolitej Obojga Narodów" oraz Macieja Górnego za książkę "Kreślarze ojczyzn. Geografowie i granice międzywojennej Europy".

W kategorii edytorskiej o Klio ubiegają się: Muzeum Mazowieckie w Płocku za książkę "Secesja", Wydawnictwo Akademickie Dialog za "Da Qin i Fulin. Obraz Zachodu w źródłach chińskich z I tysiąclecia n.e.", Ośrodek Karta za serię "Świadectwa XX wieku", Wydawnictwo UW za "Korespondencję Fryderyka Chopina" i Zamek Królewski w Warszawie za książkę "Marcello Bacciarelli. Najpiękniejsze portrety". Trzecia kategoria nagrody to varsaviana, w której nominowano: Jacka Leociaka za "Biografie ulic. O żydowskich ulicach Warszawy: od narodzin po Zagładę", Grzegorza Mikę za książkę "Od wielkich idei do wielkiej płyty. Burzliwe dzieje warszawskiej architektury" oraz Piotra Wierzbickiego za "Podchmieloną historię Warszawy". Do tegorocznej edycji nagrody 92 wydawców zgłosiło prawie 180 tytułów, które ocenia jury pod przewodnictwem Tomasza Szaroty.

Wśród tegorocznych wystawców są m.in. Alma-Press, Bellona, BOSZ, Dom Spotkań z Historią, Rebis, Fronda, Iskry, "Mówią Wieki", Nasza Księgarnia, Rytm, Ośrodek KARTA, Państwowy Instytut Wydawniczy, Świat Książki, wydawnictwo Agora, wydawnictwo Arkady, wydawnictwo DiG, Wydawnictwo Literackie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydawnictwo Poznańskie, Zysk i S-ka. Udział w targach zapowiedziały też mniejsze oficyny: Napoleon V z Oświęcimia, Wysoki Zamek z Krakowa, Fundacja Sąsiedzi z Białegostoku, Triglav ze Szczecina.

Własne stoiska będą też miały antykwariaty, biblioteki, Narodowe Centrum Kultury, TVP Historia, Żydowski Instytut Historyczny. Na wspólnym stoisku pod nazwą IX Salon Książki Muzealnej swoje wydawnictwa prezentować będzie około 40 muzeów, m.in. Muzeum Historii Polski, Muzeum II Wojny Światowej, Łazienki Królewskie, Muzeum Pałacu w Wilanowie, Zamku Królewskiego w Warszawie i Muzeum Powstania Warszawskiego. Osobny salon książki utworzą oddziały Instytutu Pamięci Narodowej.

Sześć oficyn niezależnych z Białorusi zaprezentuje się w ramach Salonu Książki Białoruskiej na stoisku firmowanym przez Fundację Białoruski Dom. Z kolei w Salonie Książki Ukraińskiej weźmie udział 19 oficyn. Motywem przewodnim ich prezentacji będzie historia Wielkiego Głodu na Ukrainie. W targach wezmą tez udział wydawnictwa z Rosji i Niemiec.

Jak podkreślał na poniedziałkowej konferencji prasowej Waldemar Michalski, dyrektor Targów Książki Historycznej, w tym roku tematem wiodącym jest 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Wokół niego skupiają się spotkania i debaty.

Wśród targowych spotkań zaplanowanych na czwartek jest panel „Jak rozmawiać o II RP?" wokół serii "100-lecie niepodległości" z udziałem m.in. Piotra Zaremby, Łukasza Jasiny, Roberta Kostro. Dyskusja będzie okazją do zaprezentowania polskiej drogi do niepodległości oraz różnorodnych aspektów, często kontrowersyjnych, związanych z początkami funkcjonowania państwa polskiego w dwudziestoleciu międzywojennym.

Seria „100-lecie niepodległości. Wspomnienia i pamiętniki” została opracowana przez Muzeum Historii Polski, a jej pomysłodawcą jest prof. dr hab. Andrzej Friszke. Seria to zbiór kilkunastu niepublikowanych lub dawno niewznawianych pamiętników i dzienników czołowych postaci polskiego życia publicznego. Do tej pory w ramach serii ukazały się m.in. książki „Piłsudski jakim Go znałem” Leona Wasilewskiego, „Przewrót w Polsce” Jędrzeja Moraczewskiego, „Moje wspomnienia” Stanisława Wojciechowskiego oraz „Pamiętniki” Ignacego Daszyńskiego. W trakcie czwartkowego spotkania zaprezentowane zostaną także dwie najnowsze publikacje Muzeum Historii Polski. „Oblicza Niepodległej” – zbiór dziewięciu tekstów, autorstwa znakomitych znawców epoki, dotyczących różnych dziedzin życia w II RP oraz „Piłsudski (nie)znany. Historia i popkultura”.

Na piątek zaplanowano m.in. debatę o polityce historycznej w stosunkach polsko-rosyjskich połączona z promocją książki prof. Witolda Modzelewskiego „Polska – Rosja” oraz panel dyskusyjny o serii wydawniczej Instytutu Historii PAN pt. „Metamorfozy społeczne” z udziałem m.in. Andrzeja Chwalby, Jerzego Pająka i Janusza Żarnowskiego.

W sobotę odbędzie się m.in. debata „100 lat nadania praw wyborczych kobietom. O wielkich Polkach przełomu XIX i XX wieku”, w którym wezmą udział Dobrochna Kałwa, Anna Kowalczyk, Joanna Puchalska i Hanna Maria Giza oraz spotkanie "Sto lat niepodległej Polski” – dyskusja wokół albumu „Polska 100 lat” wydawnictwa BOSZ. W sobotnim programie znalazło się też seminarium „100-lecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego”, którą poprowadzi prof. Przemysław Matusik.

W niedzielę odbędzie się debata: „100 lat niepodległości. Wielkie biografie wielkich ludzi” z udziałem Natalii Budzyńskiej, prof. Włodzimierza Suleji, prof. Wiesława Wysockiego, a także spotkanie "Polacy, Żydzi – Holokaust, komunizm” – dyskusja wokół nowej książki Piotra Zychowicza „Żydzi 2”.

Waldemar Michalski, dyrektor Targów Książki Historycznej, przypomniał podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, że

Targi Książki Historycznej sięgają 1992 roku, ki8edy zawiązano Porozumienie Wydawców Książki Historycznej, w którym osiem wydawnictw zobowiązało się do współpracy w zakresie druku, promocji i dystrybucji publikacji o szeroko pojętej tematyce historycznej. Obecnie Porozumienie liczy ich ponad 40. Już w 1992 r. zorganizowało pierwszą edycję Targów Książki Historycznej, które od dziewięciu lat odbywają się w Arkadach Kubickiego na warszawskim Zamku Królewskim. Co roku odwiedza je ok. 30 tys. osób. (PAP)