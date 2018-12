Książka "Becoming" trafiła w Stanach do sklepów 13 listopada, stając się z miejsca jednym z bestsellerów wydawniczych roku. To tu znajdziemy wspomnienia, w tym te bardzo bolesne, dotyczące macierzyństwa oraz kłopotów małżeńskich w związku z byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych, Barackiem Obamą.

Spotkania autorskie odbywają się w stylu, do jakiego nie przywykli autorzy książek. To show, podczas którego na scenie pojawiają się Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Tracee Ellis Ross, Phoebe Robinson i Sarah Jessica Parker. I pytania od publiczności, które daleko wychodzą poza tradycyjnie pojęte spotkanie autorskie.

Polska premiera książki zaplanowana jest na 13 lutego 2019 roku - łącznie "Becoming" zostanie przetłumaczone na 29 języków. Michelle pojawi się w Europie - spotkania zaplanowano na kwiecień 2019 roku - na liście miast w których była amerykańska pierwsza dama spotka się z czytelnikami, Polski na razie nie ma.

Michelle Obama 2018-2019 Book Tour Dates:

grudzień 2018

11 – Detroit Little Caesars Arena (Phoebe Robinson)

13 – Denver Pepsi Center Arena (Reese Witherspoon)

14 – San Jose SAP Center (Michele Norris)

17 – Dallas, American Airlines Center (Valerie Jarrett)

19 – Brooklyn Barclays Center (Sarah Jessica Parker)

Luty 2019

08 – Tacoma, Tacoma Dome

09 – Portland, Moda Center

12 – Phoenix, Comerica Theatre

28 – Austin, Frank Erwin Center

Marzec 2019

02 – Houston, Toyota Center

13 – St. Paul, Xcel Energy Center

14 – Milwaukee, Miller High Life Theatre

16 – Cleveland, KeyBank State Theatre

21 – Vancouver, Rogers Arena

22 – Edmonton, Rogers Place

Kwiecień 2019

09 – Kopenhaga, Royal Arena

10 – Sztokholm, Ericsson Globe

11 – Oslo, Oslo Spektrum

14 – Londyn, O2 Arena

16 – Paryż, AccorHotels Arena

17 – Amsterdam, Ziggo Dome

maj 2019

03 – Montreal, Bell Centre

04 – Toronto, Scotiabank Arena

10 – Ft. Lauderdale, BB&T Center

11 – Atlanta, State Farm Arena

12 – Nashville, Ryman Auditorium