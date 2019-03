#NarodoweCzytanie W tym roku Para Prezydencka zachęca do lektury polskich nowel, m. in.:



🔹️ Dobra pani - E. Orzeszkowa;

🔹️ Dym - M. Konopnicka

🔹️ Katarynka - B. Prus

🔹️ Mój ojciec wstępuje do strażaków - B. Schulz

🔹️ Orka – W. S. Reymont https://t.co/psIl8s8T5b pic.twitter.com/aqWEjULGTL