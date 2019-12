Olga Tokarczuk została laureatką literackiego Nobla za rok 2018. To pierwszy literacki Nobel dla Polaka od 23 lat, gdy w 1996 r. otrzymała go Wisława Szymborska. Jak podała Szwedzka Akademia, Tokarczuk otrzymała nagrodę "za wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją prezentuje przekraczanie granic jako formę życia".

W sobotę w stolicy Szwecji Tokarczuk wygłosiła wykład noblowski. We wtorek po południu Tokarczuk odbierze w Sztokholmie dyplom oraz złoty medal z rąk króla Karola XVI Gustawa.

"Dzień dumy i radości. Polski dzień. Tak samo cieszyliśmy się i byliśmy dumni z Miłosza, Wałęsy i Szymborskiej" - napisał we wtorek w mediach społecznościowych Tusk.

"Dziękujemy, pani Olgo, za to, co napisałaś i za to, co napiszesz" - dodał szef EPL we wpisie na Twitterze.