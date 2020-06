O wyłonieniu długiej listy książek nominowanych do Literackiej Nagrody Europy Środkowej poinformowała Aleksandra Konopko z Wrocławskiego Domu Literatury. Jury spośród 131 zakwalifikowanych tytułów wybrało 14 książek.

Reklama

Jak przypomniała Konopko, w 2018 roku po raz pierwszy w historii Angelusa nagrodę tę otrzymał Polak – Maciej Płaza za książkę „Robinson w Bolechowie”. Z kolei w 2019, także po raz pierwszy w historii nagrody, do finału nie zakwalifikowała się żadna książka napisana oryginalnie w języku polskim. „W tym roku ten drugi scenariusz może się nie powtórzyć. Wśród czternastu książek z długiej listy pięć jest autorstwa polskich pisarzy” – powiedziała. Wśród półfinałowych pozycji znalazły się też trzy książki ukraińskie oraz po jednej austriackiej, bułgarskiej, czeskiej, słoweńskiej, rosyjskiej i węgierskiej.

Do nagrody nominowano książki: "W czasach szaleństwa" Magdaleny Grochowskiej (Agora), "Granica. Na krawędzi Europy" Kapki Kassabovej (Bułgaria, wyd. Czarne), "Dzieci Kronosa" Siergieja Lebiediewa (Rosja, wyd. Claroscuro), "Stramer" Mikołaja Łozińskiego (WL) , "Zapomnienie" Tani Malarczuk (Ukraina, wyd. Warstwy), "Hana" Aleny Mornštajnovej (Czechy, wyd. Amaltea), "Znikanie" Izabeli Morskiej (wyd. Znak), "Biblia i inne historie" Petera Nadasa (Węgry, wyd. Biuro Literackie), "Stany uprzywilejowane" Marcina Polaka (wyd. OD DO), "Płuczki" Pawła Piotra Reszki (wyd. Agora), "Zakurzony język" Hanny Sukare (Austria, wyd. OD DO), "Frau Müller nie zamierza płacić więcej" Natalki Śniadanko, (Ukraina, wyd. Warsztaty Kultury), "Moja Jugosławia" Goran Vojnovicza (Słowenia, wyd. Akademickie SEDNO), "Internat" Serhija Żadana (Ukraina, wyd. Czarne).

Finałowa siódemka książek zostanie wyłoniona we wrześniu. Dla wszystkich autorów, którzy znajdą się w finale Angelusa po raz pierwszy przewidziane są nagrody pieniężne wynoszące 5 tys. zł. Zwycięzca otrzyma tradycyjnie 150 tys. zł. Nazwisko laureata nagrody zostanie ogłoszone 17 października, podczas wspólnej gali Angelusa i Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius.

Angelus trafia co roku także do autorki lub autora przekładu zwycięskiej książki na język polski. W przypadku, gdy laureatem jest pisarz z Polski, jury wskazuje tłumacza innej z finałowych pozycji. Nagroda za przekład od tego roku uległa podwyższeniu i wyniesie 40 tys. zł.

Od 2014 r., dla uhonorowania Natalii Gorbaniewskiej, rosyjskiej poetki i dziennikarki, która była pierwszą przewodniczącą jury Angelusa, w plebiscycie internetowym przyznawana jest nagroda jej imienia. Do tej pory wyróżnienie to miało charakter symboliczny. Od tego roku laureat lub laureatka nagrody zostanie zaproszona na koszt organizatora i fundatora Angelusa na trzymiesięczne stypendium pisarskie do Wrocławia.

Angelus jest nagrodą dla pisarzy pochodzących z Europy Środkowej, którzy podejmują w swoich dziełach tematy najistotniejsze dla współczesności. Przyznawana jest za najlepszą książkę prozatorską wydaną w języku polskim w roku poprzednim. Organizatorem Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus jest Wrocławski Dom Literatury.