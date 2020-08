„Literatura nie krzywdzi – otwiera, łączy, zachwyca” – piszą organizatorzy Big Book Festivalu 2020 ze stowarzyszenia „Kultura nie boli”. W tym roku na uczestników czeka blisko 40 wydarzeń: spotkania autorskie i dyskusje, performatywne czytania i spektakle. Odbywać się będą z udziałem limitowanej publiczności w trzech festiwalowych lokalizacjach na Starym Mokotowie. We wszystkich wydarzeniach można uczestniczyć na miejscu, a większość będzie również transmitowana online.

Jeszcze przed otwarciem festiwalu odsłonięty zostanie mural na budynku przy ul. Dąbrowskiego 81 zainspirowany powieścią „Miłość w czasach zarazy” Gabriela Garcíi Márqueza i pochodzącym z niej zdaniem: „Na tym świecie nie ma nic trudniejszego od miłości”. Autorem muralu jest Mikołaj Rejs, artysta zajmujący się street artem.

Festiwal otworzy w piątek 28 sierpnia wieczorem multimedialne widowisko „Bloki mówią # wersja 2020”. Miejscem akcji i żywą scenerią otwarcia tym razem będzie przestrzeń miejska i budynek należący do pierwszej powojennej wspólnoty mieszkaniowej w stolicy, gdzie na co dzień działa Big Book Cafe. „Widowisko osadzone jest w aktualnej rzeczywistości, zaś stanowiący jego scenerię i platformę dla głosów blok przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 81 w Warszawie, to metafora wielkomiejskiej wspólnoty, ale i wyraźnie ograniczonej przestrzeni. Żyjący w niej ludzie doświadczyli nagłej zmiany, ich świat jest już inny. Budzą się w nich emocje – od gniewu i frustracji, przez beztroskę po pragnienia. Refrenem historii staną się utwory artystów sceny hiphopowej i alternatywnej – Karoliny Czarneckiej, Novika&A_Gima oraz Bisza/Radexa” - zapowiadają organizatorzy.

W programie tegorocznego festiwalu nie zabraknie gwiazd zagranicznych. Spotkania z pisarzami ze świata, w związku z sytuacją epidemiczną, odbywać się będą zdalnie z transmisją na żywo na stronie festiwalu. Wśród literatów, którzy przyjęli zaproszenie do udziału w Big Book Festiwalu 2020, są m.in. słynny izraelski pisarz Dawid Grosman, młody Nigeryjczyk Chigozie Obioma – dwukrotny finalista prestiżowej Nagrody Bookera, autorka głośnej książki o skandalu w Komitecie Noblowskim – Matilda Voss Gustavsson, autorka rewolucyjnych teorii zmian społecznych poprzez jedzenie – Carolyn Steel, oraz wschodząca gwiazda literatury amerykańskiej, autorka powieści „Wierzyliśmy jak nikt” – Rebecca Makkai.

Organizatorzy rozszerzyli w tym roku liczbę książkowych nowości, które zostaną zaprezentowane na festiwalu - jest ich aż 10. Książki dostępne będą w księgarniach festiwalowych, niektóre przedpremierowo. Działać będą dwie festiwalowe księgarnie stacjonarne: w Centrum Łowicka oraz w Big Book Cafe przy ul. Dąbrowskiego 81. Po raz pierwszy w historii imprezy działać też będzie sklep internetowy: https://ksiegarnia.bigbookcafe.pl – stworzony z myślą o osobach, które w wydarzeniach festiwalowych będą uczestniczyć on-line.

Wśród festiwalowych nowości są m.in. pierwszy tom trylogii Ałbeny Grabowskiej „Uczniowie Hippokratesa” (wyd. Marginesy) poświęconej lekarzom dokonującym medycznych przełomów w XIX wieku, „Lajla znaczy noc" Aleksandry Lipczak (Wyd. Karakter) o arabsko-wielokulturowej historii Andaluzji, „Calypso” - nowy zbiór opowiadań amerykańskiego komika i literata Davida Sedarisa (wyd. Filtry), „Matka Polka” (wyd. OsnoVa)- rozmowa Anne Applebaum i Pawła Potorczyna m.in. o życiu w Chobielinie pod Bydgoszczą a także „Dziennik hipopotama” Krzysztofa Vargi (Iskry), „Żałobnica” Roberta Małeckiego (wyd. Czwarta Strona), „Pociąg do Tybetu” Mai Wolny (Wyd. Mando), „Saturnin” Jakuba Małeckiego (wyd.SQN), „Książę” Magdaleny Parys (WL) oraz „Od jednego Lucypera” Anny Dziewit- Meller(WL).

Uczestnicy festiwalu będą mogli zobaczyć kilka spektakli, zajrzeć na targ książek, gdzie dostępnych będzie mnóstwo tytułów za symboliczne kwoty, oraz posłuchać rozmów inspirowanych literaturą: Mikołaj Grynberg i Mikołaj Łoziński opowiedzą o powieściach bazujących na historiach swoich rodzin, Inga Iwasiów i Mira Marcinów przyjrzą się sposobom przeżywania żałoby, a Ten Typ Mes i Tomasz Organek podyskutują o tym, czego muzycy szukają pośród liter. Tematem festiwalowego spotkania będzie też Władysław Broniewski o którym rozmawiać będą Maria Broniewska-Pijanowska, pasierbica poety oraz Mariola Pryzwan.

Jednym z festiwalowych wydarzeń będzie spektakl plenerowy na na podstawie tekstów „Zapach mężczyzny” oraz „Wróżba. Wspomnienia dziewczynki” Agnety Pleijel, na którym obecna będzie autorka.

Big Book Festival powstał w 2013 r. Jest wydarzeniem społecznym i jedynym międzynarodowym festiwalem tak dużej rangi tworzonym w Polsce samodzielnie przez małą organizację samorządową.

Big Book Festival 2020 odbywać się będzie na Starym Mokotowie w Warszawie, w trzech lokalizacjach: Big Book Cafe, centrum edukacji literackiej przy Dąbrowskiego 81, Centrum Łowicka przy Łowickiej 21 oraz Domu i Muzeum Władysława Broniewskiego przy Dąbrowskiego 51. Wstęp na wydarzenia jest wolny. Ze względu na przepisy sanitarne liczba miejsc na wydarzeniach jest ograniczona.

Szczegółowe informacje dotyczące programu Big Book Festivalu 2020 dostępne są na oficjalnej stronie wydarzenia.