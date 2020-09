Jak poinformował w poniedziałek na Twitterze Instytut Książki, "to samo dotyczy Festiwalu Czytania w Lipsku, Targów Książki Antykwariatów i Manga-Comic-Con, które zaplanowano na koniec maja i początek czerwca 2021 r.".

Dyrektor wystawy Oliver Zille stwierdził, że pozwoli to na "większą elastyczność w realizacji wydarzenia". "W obliczu pandemii możemy również skorzystać z terenów zewnętrznych i zyskać więcej przestrzeni na Festiwal Czytania w Lipsku i Manga-Comic-Con" – dodał Zille.

W 2022 r. targi w Lipsku mają się odbyć tak jak do tej pory, czyli w połowie marca.

Międzynarodowe Targi Książki w Lipsku (Leipziger Buchmesse) są drugim co do wielkości wydarzeniem wystawienniczym w Niemczech po Targach Książki we Frankfurcie. Impreza odbywa się co roku i trwa cztery dni.