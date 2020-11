Tematem tegorocznej edycji komiksu jest walka z zanieczyszczeniem powietrza – smog to obecnie jeden z głównych problemów w wielu regionach Polski i UE, gdzie znaczna część domów nadal ogrzewana jest piecami węglowymi. Jednym z kluczowych działań zapobiegających dalszym zanieczyszczeniom powietrza jest Europejski Zielony Ład – międzynarodowa strategia, którą zaproponowała KE kierowana przez Ursulę von del Leyen.

Reklama

Partnerami projektu „Paneuropa versus Smog” są Łódź, Katowice oraz Wałbrzych - miasta, które korzystając z funduszy unijnych realizują programy mające na celu powstrzymanie zanieczyszczenia powietrza i walkę ze smogiem. Każdemu z nich dedykowana jest inna okładka przedstawiająca charakterystyczne dla danej miejscowości obiekty. Okładkę do wersji łódzkiej przygotował Przemysław „Trust” Truściński, rodowity łodzianin, pozostałe stworzył Przemysław Kłosin.

Twardowski poszukuje starożytnej broni

Drugi tom przygód Paneuropy to starcie z podstępnym i nieuchwytnym wrogiem. Najwięksi herosi kontynentu: Atena, Sawa, Szczurołap, Romulus i Remus stawiają czoła potężnym potworom pustoszącym południe Polski. Tymczasem mistrz sztuk tajemnych – Twardowski – poszukuje starożytnej broni mogącej przechylić szalę zwycięstwa na stronę sił dobra. Czy mag zdoła odwrócić bieg wydarzeń? Czy ludzkość zabrnęła już za daleko w swoim dążeniu do autodestrukcji? Jeśli nie pomoże mądrość alchemika Sędziwoja, to będzie musiała wystarczyć wojowniczość opiekunki rzek – Sawy. Od wyniku walki zależy przyszłość całej ludzkości, nie tylko Europejczyków.

Wartka akcja komiksu płynnie przenosi czytelnika między różnymi miastami w Polsce, autorzy umiejętnie wplatają w fabułę mityczne postaci, języki europejskie, a także bawią się kontekstowymi odniesieniami, choćby do Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi, któremu towarzyszy premiera albumu „Paneuropa versus Smog”.

Czasu na działanie pozostało niewiele

O genezie projektu we wstępie komiksu pisze Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce: Zanieczyszczenie powietrza – w coraz większym stopniu wynikające ze stosowania przestarzałych paliw kopalnych wykorzystywanych do ogrzewania domów i napędzania samochodów – prowadzi do powstawania smogu. Oddychanie powietrzem skażonym tymi substancjami może prowadzić do poważnych schorzeń, takich jak nowotwory. Zanieczyszczenie atmosfery gazami cieplarnianymi odpowiada za globalne ocieplenie. Postępujące zanieczyszczenie powietrza i wzrost globalnej temperatury skutkować będą nieodwracalnymi zmianami klimatycznymi, zmniejszeniem się różnorodności biologicznej środowiska naturalnego i, w przypadku zaniechania koniecznych zmian dotyczących tego, jak żyjemy, spadkiem poziomu życia wszystkich mieszkańców Ziemi.

Środki przeciwdziałania tym radykalnym zmianom obejmują wdrożenie założeń nowej strategii Unii Europejskiej– Europejskiego Zielonego Ładu. Zakłada ona znaczącą redukcję emisji szkodliwych substancji do 2030 r. i osiągnięcie do 2050 r. tzw. zeroemisyjności. Już teraz fundusze europejskie wspierają korzystne z punktu widzenia klimatu inwestycje – jak rewitalizacja zabytkowych kwartałów ulic w Łodzi, czy zastąpienie autobusów napędzanych silnikami spalinowymi tymi wyposażonymi w napęd elektryczny w Katowicach.

Czasu na działanie pozostało niewiele. Przekonali się o tym europejscy bohaterowie z Paneuropy. Tym razem Pan Twardowski i jego sojusznicy zmierzą się z nadnaturalnymi przeciwnikami chcącymi wykorzystać popełniane przez nas błędy i przyspieszyć niekorzystne zmiany klimatyczne. Współpraca europejska, tak w świecie rysunkowym, jak i rzeczywistym, może nas uchronić od katastrofy, której grozę tak barwnie zarysowali znakomici twórcy naszego komiksu – odpowiedzialny za scenariusz Tobiasz Piątkowski i autor rysunków Przemysław Kłosin.

Komiks można znaleźć TU >>>>>

O autorach:

Przemysław Kłosin, urodzony w roku 1982. Jest samoukiem, który od dziecka rozwinął swój talent dzięki tysiącom szkiców. Pierwszym komiksem Kłosina były Hipcie Ninja narysowane dla rodziny, gdy miał 8 lat. Po skończeniu technikum ekonomicznego kilkanaście lat pracował jako ilustrator i animator dla wydawnictw edukacyjnych. Debiutował komiksem S-F „Zaraza” w czasopiśmie „Awantura 2.0”. Rysuje dla wydawnictw zagranicznych. Na rynku holenderskim debiutował komiksem”Dark Souls” w znanym zinie „P@per”. W Holandii wydał również: „Cell”, „Refugees” oraz „Cop Killer” w wydawnictwie ComicWatch. Stworzył komiksy i okładki dla amerykańskiego wydawnictwa Zenescope – projekt Grimm Fairytales. W 2018 roku wziął udział w antologii „100 na 100”, z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. W 2020 roku wydawca komiksu ze świata „Storm” wyróżnił Przemysława Kłosina, proponując mu wzięcie udziału w inicjatywie z okazji 45-lecia serii. Podstawowym tytułem, nad którym obecnie pracuje, rozwijając serię, jest komiks ”Jylland” wydawnictwa Don Lawrence Collection. W tym samym roku podjął współpracę ze znanym francuskim wydawnictwem Les Humanoïdes Associés.

Tobiasz Piątkowski, urodzony w roku 1979. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Laureat nagrody Koraka (Interkomix) dla najlepszego scenarzysty (2003) oraz Nagrody dla Najlepszego Polskiego Albumu Komiksowego MFKiG (2008). W roku 2019 odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi za działalność komiksową dla Muzeum Powstania Warszawskiego. Scenarzysta ponad dwudziestu albumów komiksowych („Bradl”, „Biegun”, „Pierwsza Brygada”), licznych komiksów prasowych (seria 48 stron) i dziecięcych („Opowieści biblijne”). Tobiasz Piątkowski pracuje jako projektant i art director.