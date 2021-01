Nominacje przyznało jury w składzie: Daniel Borzutsky, Marissa Davis i Meg Matich.

Poza książką Świetlickiego nominowanych zostało dziewięć tomików wierszy. Są to przekłady z takich języków jak perski, chiński, szwedzki, wietnamski, hiszpański, hebrajski i ukraiński.

Ścisłych finalistów poznamy w lutym. Nagroda dla tłumacza wynosi 3000 dolarów.

W minionym roku do PEN Award for Poetry in Transtlation nominowano zbiór "Aperture" Jacka Dehnela w tłumaczeniu Karen Kovacik, "Asymmetry" Adama Zagajewskiego w przekładzie Clare Cavanagh i "Pana Tadeusza" w przekładzie Billa Johnstona.