Wydarzenie odbywać się będzie w dniach od 10 do 14 września w Centrum Kongresowym ICE Kraków, Kinie pod Baranami i Pałacu Potockich.

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski podkreślił, że miasto co roku hucznie obchodzi urodziny swojego honorowego obywatela. „Rok Lema już obfitował w dziesiątki wydarzeń, z których każde, pośrednio i bezpośrednio, nawiązywało do twórczości pisarza. Festiwal zaplanowany na wrzesień będzie kulminacją obchodów urodzin tego, który +widział przyszłość+. Będzie też wielkim świętem wszystkich entuzjastów humanistycznego przesłania płynącego z twórczości tego polskiego giganta prozy spekulatywnej” – zapowiedział prezydent, cytowany w materiałach przesłanych PAP.

Zgodnie z informacjami organizatorów, Festiwal Bomba Megabitowa jest dla wszystkich – zarówno tych, którzy uwielbiają twórczość Lema, jak i tych, którym jest ona obojętna. Szczególnie program festiwalu powinien zainteresować ludzi kultury i entuzjastów nowych technologii.

Prezes Instytutu Lema Maciej Kawecki określił festiwal „absolutnie wyjątkowym wydarzeniem”. Goście imprezy mają poznać „wszystkie oblicza mistrza”.

W programie znajdą się pokazy najgłośniejszych adaptacji filmowych prozy Lema. Zgodnie z zapowiedziami ważną częścią programu będą czytania performatywne, w tym słuchowisko na motywach „Powrotu z gwiazd” z udziałem czołowych polskich aktorów, przygotowane we współpracy z serwisem Audioteka. Głośna historia donosu Philipa K. Dicka do FBI przypomniana zostanie podczas pokazu specjalnego spektaklu „Lem vs. P.K. Dick”, przygotowanego we współpracy z Teatrem Łaźnia Nowa z tekstem i w reżyserii nominowanego do Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej Mateusza Pakuły.

Z tłumaczami Lema z całego świata goście festiwalu spotkają się w ramach panelu „Lem in translation”. Dyskusje o technologiach i ich wpływie na życie zaplanowano zaś podczas czterech bloków tematycznych – punktem wyjścia każdego z nich będzie twórczość Lema. Tytuły tych ścieżek tematycznych to: „Powrót z gwiazd”, „Człowiek z Marsa”, „Summa technologiae” i „Wizja lokalna”. Festiwal uświetni cykl „Future Talks”, podczas którego zderzone zostaną poglądy przedstawicieli świata kultury i technologii – tematem dyskusji będą: etyka w sztucznej inteligencji, przyszłość sportu i e-sportu, katastrofa klimatyczna, przyszłość literatury w świecie technologii.

Entuzjaści nowych technologii obejrzą wystawy technologii kosmicznych i druku 3D, a także bibliotekę przyszłości, w której będą mieli dostęp do dzieł pisarza na różnorodnych nośnikach innych niż tradycyjna książka.

Podczas wieczoru wieńczącego pięciodniowe obchody 100. urodzin Lema wystąpi wrocławski zespół jazzowy EABS, którego ostatnie poszukiwania muzyczne skupione są wokół pozaziemskich eksploracji. Zespół zaprezentuje set inspirowany twórczością futurologa.

Na festiwalu oficjalną premierę mają mieć dwie publikacje. Organizatorzy zapraszają na spotkanie z Wojciechem Orlińskim, autorem popularyzatorskiej książki „Lem w PRL-u”, która ukaże się nakładem Wydawnictwa Literackiego. Po raz pierwszy zaprezentowany zostanie też tom „Filozoficzny Lem”, zbierający kilkanaście tekstów o filozoficznym wymiarze jego twórczości.

Przedłużeniem festiwalu w przestrzeni miejskiej ma być wystawa plenerowa przedstawiająca najciekawsze okładki do książek Stanisława Lema w wyborze Przemka Dębowskiego zatytułowana „Wizja globalna”, którą zobaczymy we wrześniu na Plantach i w galerii Artemis.

Program uzupełniony będzie o część edukacyjną dla dzieci i młodzieży.

Organizatorami wydarzenia są instytucja miejska Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz Instytut Polska Przyszłości im. Stanisława Lema.