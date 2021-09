"Podczas tegorocznej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania spotkamy się, aby wspólnie czytać +Moralność pani Dulskiej+ Gabrieli Zapolskiej. To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie +dulszczyzna+ weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji" – napisał w liście Prezydent RP Andrzej Duda.

"Ubiegłoroczna edycja dowiodła, że nawet w trudnym czasie pandemii, z zachowaniem wszelkich koniecznych zasad bezpieczeństwa, Narodowe Czytanie nieprzerwanie się rozwija i przynosi wiele przyjemności wszystkim jego współtwórcom. Mam nadzieję, że razem powtórzymy ten sukces" – zaznaczył w liście prezydent.

Centralna uroczystość z udziałem Pary Prezydenckiej odbędzie się w godz. 12-15 w Ogrodzie Saskim w Warszawie. Podczas wspólnego czytania "Moralności pani Dulskiej" z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy i jego małżonki Agaty Kornhauser-Dudy na scenie w Ogrodzie Saskim wystąpią uznani artyści, a trzy znakomite aktorki wcielą się w postać tytułowej bohaterki. W każdym z trzech aktów poznamy inną odsłonę Anieli Dulskiej w interpretacji: Grażyny Barszczewskiej, Edyty Jungowskiej, Anny Dereszowskiej. Obok nich na scenie pojawią się: Andrzej Pankowski (Felicjan Dulski), Krzysztof Szczepaniak (Zbyszko), Joanna Pach (Hesia), Angelika Kurowska (Mela), Anna Cieślak (Juliasiewiczowa), Lucyna Malec (Lokatorka) i Lidia Sadowa (Hanka).

O oprawę muzyczną wydarzenia zadba Stanisław Skoczyński - wybitny perkusista i nauczyciel pokoleń artystów, innowator w dziedzinie instrumentacji perkusyjnej, profesor Warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego. Autorką scenografii jest Anna Mioduszewska, a nad całością wydarzenia w Ogrodzie Saskim artystyczną pieczę sprawuje reżyser Janusz Kukuła, który rolę konferansjera powierzył, podobnie jak przed rokiem, dziennikarzowi radiowemu Marcinowi Kusemu. Wydarzenie będzie na żywo transmitowane na oficjalnej stronie Prezydenta RP, na kanałach NCK oraz na portalu Polskiego Radia SA.

Wyrazisty i popularny dramat

"Moralność pani Dulskiej to popularny i wyrazisty w swoim przesłaniu dramat, który na stałe wszedł do kanonu polskiej literatury. Dzieło cechuje komizm, bogactwo obserwacji obyczajowych, a zwłaszcza silna wymowa społeczna. Mimo upływu kolejnych dziesięcioleci sztuka nie traci na swojej aktualności. To ponadczasowy i uniwersalny obraz ludzkich przywar, ułomności charakteru. Dulska jako uosobienie cech powszechnie uznawanych za godne potępienia pozostaje od ponad stu lat żywym obrazem postaw społecznych aktualnych w każdym czasie i miejscu" - podkreślają organizatorzy akcji. Od premiery w 1906 roku do czasów współczesnych sztuka nieprzerwanie gości na polskich scenach. Wznawiano ją wielokrotnie i zawsze z powodzeniem. Przez ponad sto lat w Polsce zrealizowano łącznie ok. 210 inscenizacji. Na podstawie dramatu powstały również filmy, w tym obraz z 1930 roku, uznawany za pierwszy polski film dźwiękowy.

"Moralność pani Dulskiej" będzie czytana w sobotę w całym kraju - w domach kultury, szkołach, bibliotekach, teatrach, szpitalach, jednostkach wojskowych a nawet więzieniach. W czytanie tradycyjnie włączą się artyści i samorządowcy. Narodowe Czytanie odbędzie się też w kilkunastu miejscach poza granicami kraju. W czwartek wieczorem na stronie Kancelarii Prezydenta RP było ponad 1,6 tys. zgłoszeń. Najwięcej z Polski, ale "Moralność…" czytana będzie także za granicą m.in. w Rosji, na Litwie, Białorusi, Ukrainie, na Węgrzech, we Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, we Włoszech, a także w tak egzotycznych miejscach jak Pekin czy Nowa Zelandia.

Narodowe Czytanie organizowane jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Akcja została zainicjowana wspólną lekturą "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji czytano m.in. "Potop" i "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza, "Lalkę Bolesława Prusa, "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego, "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego oraz polskie nowele. Głównym celem Narodowego Czytania jest promocja czytelnictwa, jako podstawowej formy kontaktu z kulturą, propagowanie dzieł polskiej literatury oraz wzmacnianie kulturowej i narodowej wspólnoty Polaków poprzez dobór kanonicznych utworów oraz ich prezentację w atrakcyjnej oprawie artystycznej.