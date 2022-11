Wersja audio

Reklama

Wersja wideo:

Praktycznie wszystko. Podpowiednik dla dzielnych dzieciaków

Reklama

– Napisaliśmy z Jarkiem książkę o pracy ratownika medycznego. Pracując jeszcze w radiu poznałam Jarka, który świetnie opowiada i prawdziwie fajne historie były poza włączonym mikrofonem. Kiedy leciała muzyka opowiadał o kulisach swojej pracy, tego co dzieje się w karetce. Zrobiliśmy tę książkę dla wydawnictwa Marginesy, mamy nadzieję, że ukaże się w przyszłym roku. Jarek wtedy powiedział: Słuchaj, ja zawsze chciałem zrobić książkę dla dzieci o pierwszej pomocy! Poszliśmy z tym do wydawnictwa Kropka i usłyszeliśmy propozycję aby rozszerzyć formułę książki tak, aby była to książka dla dzielnych dzieciaków. Niech się uczą cerowania skarpetek, robienia baz z kocy i taki był początek tej książki – mówi Justyna Dżbik-Kluge.

Reklama

PODCASTY DGPtalk - POSŁUCHAJCIE!

Podcasty "DGPtalk: Po stronie kultury" znajdziecie także w serwisach: Spotify, iTunes Podcast oraz Google Podcast i aplikacjach: Lecton oraz Squid. Zapraszamy do subskrybowania!

Justyna Dżbik-Kluge – dziennikarka radiowo-telewizyjna. Zajmuje się tematyką społeczną i kulturalną. Jest autorką książek "Polacy last minute. Sekrety pilotów wycieczek" i "Praktycznie wszystko. Podpowiednik dla dzielnych dzieciaków".

Jarosław Sowizdraniuk – Nauczyciel akademicki 2022 roku. Pracuje w Katedrze Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.