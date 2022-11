Reklama

Powieści z cyklu "Jeżycjada", których akcja rozgrywa się w różnych punktach Poznania, stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta. Wyłączność na wydanie całej serii w formatach elektronicznych uzyskała poznańska firma Legimi. Spółka we współpracy z władzami Poznania będzie promować "Jeżycjadę", jej autorkę i zawarte w książkach historie m.in. poprzez mural, trasę turystyczną i grę miejską, której osią narracyjną będą miejsca związane z serią.

Cała "Jeżycjada" w formie e-booków

"Legimi od lat zabiegało o to, by mieć możliwość przybliżenia twórczości pisarki w formie cyfrowej. To też szansa na promocję Poznania wśród nowych czytelników. Małgorzata Musierowicz, kreśląc losy rodziny Borejków, z niezwykłą precyzją i dokładnością opisuje też konkretne miejsca stolicy Wielkopolski" – podała spółka. Pisarka przez wiele lat miała wątpliwości, czy zgodzić się na cyfryzację swojego dorobku, ale w październiku ukazało się pierwszych sześć e-booków, w tym jeden synchrobook (format, który umożliwia czytanie i słuchanie książki na zmianę). Do końca grudnia pozostałe powieści "Jeżycjady" będą dostępne jako e-boooki.

Reklama

Od dekad "Jeżycjada" jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Poznania i na trwałe utrwaliła się w świadomości kolejnych pokoleń. Cieszymy się, że możemy choćby w pewnym stopniu pomóc w upowszechnianiu tego społeczno-kulturowego fenomenu. Tym bardziej, że sprzyja nam również symbolika - Borejkowie mieszkali przy Roosevelta, również siedziba Legimi znajduje się przy tej ulicy – powiedział prezes Legimi Mikołaj Małaczyński.

Reklama

Element turystycznej tożsamości Poznania

Menedżerka projektu "Jeżycjada", Monika Kasztelan powiedziała, że udostępnienie serii w wersji elektronicznej to dopiero początek działań mających na celu popularyzację "Jeżycjady" i uczynienie z niej ważnego elementu turystycznej tożsamości Poznania. Rozpoczęliśmy współpracę z urzędem miasta i w przyszłym roku chcemy zrealizować kilka wspólnych projektów. Planujemy m.in. zorganizowanie trasy śladami bohaterów i gry miejskiej. Ich osią narracyjną będą oczywiście kluczowe miejsca, związane z serią. Chcemy też odsłonić mural – powiedziała.

Przedstawicielka Legimi podkreśliła, że fani Małgorzaty Musierowicz czekają też na audiobooki, które czyta sama pisarka. Jeszcze w tym roku zostaną wydane pierwsze cztery. Małgorzata Musierowicz ma doświadczenie radiowe i świetne wyczucie narracji. Do tego, jak sama przyznała, doskonale zna swoich bohaterów i wie, jak interpretować dialogi – zaznaczyła Monika Kasztelan.

Kim jest Małgorzata Musierowicz?

Poznańska pisarka i ilustratorka Małgorzata Musierowicz (ur. 1945) wychowała się na poznańskich Jeżycach, na których później umieściła akcję swoich humorystycznych powieści dla młodzieży. Zadebiutowała w 1975 r. książką "Małomówny i rodzina". Powieść spotkała się z gorącym przyjęciem.

Dwa lata później ukazała się bestsellerowa "Szósta klepka", potem "Kłamczucha", wreszcie w 1979 r. na stronach "Kwiatu kalafiora" po raz pierwszy pojawia się Borejków, która staje się symbolicznym centrum całego cyklu nazwanego "Jeżycjadą". Ostatecznie cały cykl, nieprzerwanie wznawiany, liczy 22 powieści (plus "Małomówny i rodzina").

Historyk teatru, prof. Zbigniew Raszewski nazwał Małgorzatę Musierowicz Homerem Jeżyc ze względu na topograficzną precyzję, z jaką opisuje Poznań. Miłośnicy jej twórczości od lat przyjeżdżają do stolicy Wielkopolski, by na własne oczy zobaczyć miejsca, opisywane przez pisarkę.

W roku 2020 Małgorzata Musierowicz otrzymała prestiżową nagrodę Biblioteki Narodowej "Skrzydła Dedala" za całokształt twórczości.

Autor: Rafał Pogrzebny