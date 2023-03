Wydawnictwo HarperCollins zmieniło jedne, a całkowicie usunęło niektóre sformułowania w nowych cyfrowych wydaniach kryminałów z udziałem Herkulesa Poirota i panny Marple - twierdzi CNN.

Poprawki do książek, opublikowanych w latach 1920-1976, czyli w roku śmierci Christie, obejmują zmiany w monologu wewnętrznym narratora.

W całej zmienionej wersji zbioru opowiadań, znanego polskiemu czytelnikowi jako "Śmiertelna klątwa" (w oryginale "Miss Marple's Final Cases and Two Other Stories"), słowo "tubylcy" zostało zastąpione słowem "rodzimi mieszkańcy". Natomiast w powieści "Śmierć na Nilu" usunięto wszelkie sformułowania odnoszące się do "Nubijczyków" - podała CNN.