Trudno pisać o człowieku, którego się prawie znało, a na pewno podziwiało. Nie wiem, jak udało się to Annie Kamińskiej, ale też jest to autorka wielu bestsellerowych biografii, by wspomnieć tylko jej książki o Wandzie Rutkiewicz, czy Simonie Kossak. Tak czy inaczej, to można już zdradzić od razu, "głośniej" przypomnieć, a raczej pokazać od nowa postaci Marka Jackowskiego się chyba nie dało.

"Marek Jackowski. Głośniej!"

"Marek Jackowski. Głośniej! Historia twórcy Maanamu" to już na pierwszy szelest kartką biografia kompletna. Chronologiczny zapis życia, sukcesów i upadków rockmena, kompozytora i gitarzysty legendarnego Maanamu, ale i po prostu człowieka. Pełnego pasji, miłości do muzyki i kobiet, ale i niepozbawionego czysto ludzkich przywar i ułomności.

Jackowskiego na największych scenach muzycznych kraju i grającego na gitarze gdzieś na plażce pod Otwockiem, czy w innej mekce hippisów. Jackowskiego męża u boku uśmiechniętej Kory i tego, który w oparach używek tracił, niestety, kontakt z rzeczywistością. Nieśmiałego i wycofanego syna (autorka dotarła nawet do zapisków pana Bernarda Jackowskiego) i ojca, który wychowywał nie swoje dziecko. Dramat człowieka, który szukał swego miejsca na ziemi, któremu odebrano to, co ukochał najbardziej (w tym i zespół Maanam) i który nie potrafił się z tym pogodzić.

Człowieka trudnego, dla siebie i innych, u którego miłości od nienawiści oddzielała cienka czerwona linia. Autorka nie unika trudnych tematów, romansów, problemów z uzależnieniami, ale czyni to z wyczuciem i smakiem, z poszanowaniem godności należnej człowiekowi.

Biografia Marka Jackowskiego. "Oprócz błękitnego nieba"

Anna Kamińska ma za sobą iście benedyktyńską pracę i chylę kapelusza. Przeprowadziła setki rozmów z bliskimi Marka Jackowskiego i tymi, którzy przewinęli się w jego blasku. Poznała życie nie tylko Marka, ale i jego rodziców, siostry, żon, dzieci, muzyków Maanamu w końcu z Korą na czele. Dotarła do nieznanych dokumentów, odręcznych zapisków, nawet tych przechowywanych za granicą.

Po raz pierwszy publicznie o Marku Jackowskim przemawia tu jego druga żona, a także syn Kory i Kamila Sipowicza, Szymon, którego wychowywał gitarzysta Maanamu. Ogrom włożonej w to wydawnictwo pracy podkreślają archiwalne, unikatowe zdjęcia, przypisy, indeks nazwisk i bogata bibliografia. Niech się jednak nie lękają ci, którzy pomyśleli sobie teraz: "nudna cegła". Autorka ma za sobą wieloletnie doświadczenie dziennikarskie i jak poprzednie biografie, napisała jednocześnie rasowy reportaż, pełen "ludzkich" bohaterów, zwrotów akcji i codziennych dramatów, który czyta się z wypiekami na twarzy.

Anna Kamińska obala mity i oddaje należną cześć nieco pomijanemu dotąd muzykowi, nie stawiając go przy tym na piedestale. Oddaje, bo też Marek Jackowski do końca pozostawał w cieniu Kory. Przez całe lata. Do czasu, kiedy doczekał się biografii, na jaką zasłużył. Dziś nic mu więcej nie potrzeba, "oprócz błękitnego nieba".

Anna Kamińska, "Marek Jackowski. Głośniej! Historia twórcy Maanamu", Wydawnictwo Literackie, Kraków 2023, s. 447