Okazuje się, że w 2025 roku wznowione zostaną wszystkie dotychczasowe trzy części cyklu, a do tego na polskim rynku zadebiutuje część czwarta.

Nowa część

Po latach Cornelia Funke zdecydowała się również napisać czwartą część, która po raz pierwszy ukaże się w języku polskim nakładem Wydawnictwa Kropka w czwartym kwartale 2025 roku.

Reklama

Pierwsze zapowiedzi wznowienia serii oraz informacja o planowanym czwartym tomie wywołały mnóstwo pozytywnych i sentymentalnych reakcji w mediach społecznościowych. "Dowodzi to, że książki Cornelii Funke na stałe wpisały się w świadomość czytelników i wciąż wzbudzają ogromne emocje" - zauważa Wydawnictwo Kropka. Czy "Atramentowy świat" przetrwał próbę czasu, a długo oczekiwany, napisany po latach czwarty tom spełni oczekiwania wiernych czytelników? "Odpowiedź poznamy jeszcze w tym roku. Jesteśmy jednak przekonani, że ta wyjątkowa seria pozostaje literacką ucztą dla każdego, niezależnie od wieku. Jak powiedział C.S. Lewis: Książka dla dzieci, która podoba się tylko dzieciom, nie jest dobrą książką dla dzieci" - spostrzega wydawnictwo.

"Atramentowy świat"

Reklama

Seria "Atramentowy świat" opowiada o niezwykłych przygodach 12-letniej dziewczynki, Meggie Folchart, i jej ojca Mo, którzy posiadają wyjątkowy dar – zdolność przywoływania postaci z książek poprzez głośne czytanie. Przesycona miłością do literatury opowieść zdobyła uznanie zarówno wśród młodszych, jak i starszych czytelników.

"Czy jest coś piękniejszego na świecie od liter? To czarodziejskie znaki, głosy umarłych, cegiełki budujące cudowne światy, lepsze od naszego świata, pocieszyciele, towarzysze w chwilach samotności. Strażnicy tajemnic, głosiciele prawdy... Smakuj każde słowo, Meggie - szeptał w niej głos Mo - niech ci się rozpływa na języku. Czujesz kolory? Czujesz wiatr i noc? Strach i radość? I miłość. Smakuj je, Meggie, a wszystko ożyje" - pisała Cornelia Funke.

"Atramentowe serce"

"Atramentowe serce" to pierwsza część trylogii autorstwa Cornelii Funke. Książka zelektryzowała świat w 2003 roku (polskie wydanie 2005). Wydawnictwo Kropka wznowi powieść 26 lutego 2025 roku, tym razem w tłumaczeniu Jana Koźbiała.

W książce dwunastoletnia Meggie mieszka wraz ze swoim ojcem, niezwykle utalentowanym introligatorem Mo Folchartem, w wynajętym domu. Jej matka zniknęła w tajemniczych okolicznościach, gdy dziewczynka miała trzy lata. Ojca i córkę łączy ogromna miłość do książek. Meggie wciąż otrzymuje od niego piękne książki, lecz nie rozumie, dlaczego ojciec nigdy nie chce ich jej czytać. Pewnej nocy w domu Folchartów zjawia się tajemniczy gość, który ojca Meggie nazywa Czarodziejskim Językiem. Od tego momentu zaczyna się seria wypadków jak z koszmarnego snu... Wkrótce Meggie poznaje wielką tajemnicę ojca.

W 2008 roku "Atramentowe serce" doczekało się ekranizacji w reżyserii Iaina Softleya, z Brendanem Fraserem i Elizą Bennett w rolach głównych. W Polsce film jest dostępny na DVD i Blu-ray oraz w wypożyczalniach VOD Megogo, Prime Video i iTunes Store.

Trwa ładowanie wpisu

Kiedy kolejne tomy?

Planowane daty wydania kolejnych tomów cyklu w Polsce:

"Atramentowa krew" (II tom) - lipiec/sierpień 2025

(II tom) - lipiec/sierpień 2025 "Atramentowa śmierć" (III tom) - październik 2025

(III tom) - październik 2025 "Atramentowa zemsta" (IV tom) - listopad 2025

Kim jest Cornelia Funke?

Cornelia Funke to niemiecka pisarka autorka książek dla dzieci i młodzieży, często określana mianem "niemieckiej Rowling". Z wykształcenia jest pedagożką oraz ilustratorką. Ilustrowanie książek zainspirowało ją do pisania własnych tekstów. Międzynarodową sławę w 2002 roku przyniósł jej "Król złodziei", którego pierwsze brytyjskie wydanie zostało wykupione w ciągu jednego dnia. Książka została przetłumaczona na 23 języki. Światowym bestsellerem stała się pierwsza część "Atramentowego świata", czyli "Atramentowe serce", której ekranizacją w Hollywood dla New Line Cinema zajął się producent "Władcy pierścieni" Mark Ordesky. Premiera filmu opartego na książce miała miejsce 29 grudnia 2008 roku (na świecie) i 3 kwietnia 2009 w Polsce. Produkcja poniosła jednak klapę finansową i artystyczną.

Kim jest Jan Koźbiał?

Jan Koźbiał to profesor Uniwersytetu Warszawskiego, założyciel i kierownik Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa i translatologii.