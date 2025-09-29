"Tajemnica tajemnic" Dana Browna pojawiła się we wrześniu równocześnie w księganiach w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Brazylii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Włoszech, Holandii, Portugalii, Słowacji, Hiszpanii, Szwecji, Turcji oraz w Polsce. Autorem polskiego przekładu jest Paweł Cichawa.

Zakochany Robert Langdon i mroczne tajemnice Pragi

Robert Langdon, profesor symboliki o genialnym umyśle i zupełnie niezwykłych zdolnościach śledczych, jest zakochany. Jego wybranką jest naukowczyni Katherine Solomon. Kobieta zamierza opublikować kontrowersyjną książkę o specyfice ludzkiej świadomości, które mogą wstrząsnąć posadami nauki. Sprawa się jednak komplikuje, Katherine nagle znika z rękopisem, a Langdon staje się celem tajnej organizacji. Mroczna przygoda zaczyna się w Pradze, a przez fabułę przewija się legenda Golema. Potem akcja przenosi się do Londynu i Nowego Jorku, a Langdon, nie zważając na niebezpieczeństwa, rozpaczliwie poszukuje ukochanej. Prawda, którą odkryje, będzie szokująca.

Tytuł powieści, na okładce której znajduje się słynny praski zegar astronomiczny, nawiązuje do rozdziału "Tajemnica tajemnic" z księgi "Sefer ha-Zohar" - "Księgi blasku", czyli mistycznego komentarza do Tory, Pieśni nad Pieśniami i Księgi Rut, powstałej w XIII wieku, która jest podstawowym tekstem żydowskiej mistyki i średniowiecznej kabały. W recenzjach książki Dana Browna pojawiają się opinie, że "czaruje i zachwyca" oraz "trzyma w napięciu od początku do końca".

Bestsellery Dana Browna przeniesione na ekran kinowy

Bestsellerowe powieści Dana Browna, których bohaterem jest Robert Langdon, zekranizowana - to "Kod da Vinci" (2006), "Anioły i demony" (2009) i "Inferno" (2016). Langdona grał Tom Hanks. Mówi się, że planowany jest także film na podstawie "Tajemnicy tajemnic".