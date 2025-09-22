Sławę Kenowi Folletowi przyniosła jego 11. powieść "Igła"(1978). Do dziś książka ta pozostaje jedną z najpopularniejszych powieści Kena Folletta i powieści sensacyjnych w ogóle. Została zekranizowana w 1981 r., a główną rolę zagrał Donald Sutherland. Autor ma na swoim koncie także takie hity jak np. saga "Filary Ziemi" oraz "Trylogia Stulecie" ("Upadek gigantów", "Zima świata", "Krawędź wieczności"), "Klucz do Rebeki", "Trzeci bliźniak", "Zabójcza pamięć" i "Zamieć". Wiele jego tekstów zostało przeniesionych, tak jak "Igła", na ekran.

Polska premiera dzień po premierze światowej

24 września do polskich księgarń trafi najnowsza powieść historyczna brytyjskiego mistrza gatunku, uwielbianego przez polskich czytelników Kena Folletta. Książkę przetłumaczył na polski Janusz Ochab. Brytyjska i amerykańska premiera książki została zaplanowana na 23 września 2025 r. – w Polsce powieść ukaże się już dzień później.

Prehistoryczne tajemnice

W swoim "Kręgu czasu" autor przenosi nas znów na Wyspy Brytyjskie w czasy prehistoryczne, do epoki kamienia, kiedy to nie znano jeszcze koła ani pisma, a jedyne narzędzia wykonywano z wydobywanego w znoju spod ziemi krzemienia. "Nie ma lepszego połączenia autora i tematu niż Ken Follett piszący o Stonehenge. Charakterystyczny dla tego autora ludzki wymiar opowieści w zestawieniu z epickim rozmachem narracji sprawdza się tutaj idealnie - to wyśmienita powieść" - napisał o powieści kolegi po piórze Lee Child, autor bijącej rekordy popularności sagi o Jacku Reacherze.

Tajemnice Stonehenge i główni bohaterowie książki "Krąg czasu"

Główni bohaterowie najnowszej powieści Kena Folleta to górnik Seft, który ma wyjątkowy talent do znajdowania złóż krzemienia. W letnim upale przemierza Wielkie Równiny, by wziąć udział w uroczystościach letniego przesilenia, oznajmiających nastanie nowego roku. Seft ma nadzieję sprzedać na jarmarku kamień, który wydobył, i odszukać Neen, dziewczynę, którą skrycie kocha. Jej rodzina żyje w dobrobycie, więc dla Sefta związek z nią to szansa na ucieczkę od prymitywnego ojca i braci. Ogromną rolę w tej opowieści gra Joia, siostra Neen, kapłanka i wizjonerka z niezwykłymi zdolnościami przywódczymi. Jako dziecko w zachwycie podziwiała ceremonię nocy przesilenia letniego i marzyła o cudownym nowym pomniku, wzniesionym z największych kamieni na świecie. Jednak pośród wzgórz i lasów Wielkich Równin czuje się już niepokój i nadchodzące kłopoty.

Rekordowe nakłady powieści Kena Folleta

Ken Follett jest jednym z najbardziej popularnych i lubianych autorów na świecie. Napisał jak dotąd 38 powieści, które sprzedały się w łącznym nakładzie przekraczającym 198 milionów egzemplarzy. Jego książki ukazują się w ponad 80 krajach, w 40 różnych językach.