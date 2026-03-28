Maria Czubaszek była pisarką, autorką tekstów satyrycznych. Pisała również felietony, scenariusze i piosenki. W bardzo trafny a zarazem zabawny sposób potrafiła komentować otaczającą ją rzeczywistość.

Odważne, ale i kontrowersyjne słowa Marii Czubaszek

Wiele z jej przemyśleń dotyczyło spraw, problemów i trosk, z którymi konfrontuje się chyba każdy człowiek. Maria Czubaszek często mówiła otwarcie, co sądzi na dany temat. Nie bała się mówić prawdy, nawet, jeśli ta była czasami niewygodna i postrzegana jako kontrowersyjna. Tak było, gdy w 2012 roku wyznała, że dokonała dwóch aborcji. Pisarka była zwolenniczką eutanazji.

W 2012 otrzymała Okulary Równości, nagrodę przyznawaną przez Fundację im. Izabeli Jarugi-Nowackiej, za "osobistą odwagę w głoszeniu poglądów, niezłomność w przełamywaniu tabu dotyczącego aborcji i obronę prawa kobiet do świadomego wyboru w kwestii posiadania dzieci".

Inspirujący cytat Marii Czubaszek

Maria Czubaszek zmarła w 2016 roku. Pozostawiła po sobie wiele książek, sztuk, słuchowisk radiowych czy wspomnianych piosenek. To w nich znalazło się wiele cytatów, które do dziś mogą być inspiracją, niezależnie od wyznawanych przez nią i czytelników poglądów. Jeden z nich to: "Przychylam się do opinii, że są dwa dni, którymi nie należy się przejmować. To wczoraj i jutro".

Słowa te można znaleźć w książce zatytułowanej "Każdy szczyt ma swój Czubaszek. Maria Czubaszek w rozmowie z Arturem Andrusem". Płynący z nich przekaz jest prosty a zarazem często trudny do zrealizowania. Jak trudno jest często zapomnieć to, co się wydarzyło, co było błędem, sytuacją, która nas zraniła i których nie da się już zmienić i odwrócić. Jednocześnie wielu z nas zastanawia się dosyć często, co będzie dalej, jakie kłopoty, czy problemy "czają się tuż za rogiem".

Wedle tego, co mówi Maria Czubaszek, dobrze jest żyć chwilą obecną, tu i teraz. Nie da się zmienić przeszłości, nie da się przewidzieć przyszłości, ale zawsze ma się wpływ i możliwość na to, by być tu i teraz.

Kim była Maria Czubaszek?

Maria Czubaszek była nie tylko pisarką, ale też satyryczką i dziennikarką. Tworzyła programy radiowe, scenariusze, teksty piosenek oraz felietony. Była postacią kontrowersyjną, ale lubianą przez wielu Polaków.

Jej pierwszą pracą była ta podjęta w 1960 roku w Programie I Polskiego Radia. Była sekretarką w biurze reklamy, a potem opiekunem technicznym. Jej pierwszy autorskim tekstem reklamowym było hasło: "Jeśli chcesz mieć radio to sobie kup" w audycji reklamowej "Kabarecik Reklamowy" w reżyserii Jerzego Dobrowolskiego.

Maria Czubaszek pracowała w redakcji Programu III Polskiego Radia. Tworzyła tam słuchowiska emitowane w Ilustrowanym Tygodniku Rozrywkowym. W latach 60. zaczęła pisać teksty piosenek.

Wykonywali je tacy artyści jak Alibabki, Ewa Bem, Andrzej Dąbrowski, Grażyna Łobaszewska, Krystyna Prońko, Grzegorz Markowski, Ryszard Rynkowski czy Trubadurzy. Była m.in. komentatorką w programie "Szkło kontaktowe" TVN24.

Zmarła 12 maja 2016 w Warszawie, w wieku 76 lat. Pochowano ją na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Mowę pożegnalną wygłosił dziennikarz Artur Andrus. Przytoczył fragment epitafium, które Jonasz Kofta napisał dla Louisa Armstronga.