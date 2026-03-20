Książki Małgorzaty Oliwii Sobczak od kilku lat są tymi, po które Polacy bardzo chętnie sięgają. Każda z kolejnych części serii "Kolory zła" staje się bestsellerem. Jedna z nich a dokładnie "Kolory zła: Czerwień" została zekranizowana przez platformę Netflix.

W drugiej połowie 2026 roku premierę będzie kolejny film na podstawie jej kryminały. Tym razem scenariusz oparty będzie na powieści "Kolory zła: Czerń".

Bestsellerowa seria Małgorzaty Oliwii Sobczak

Zanim zaczęła pisać powieści kryminalne, Małgorzata Oliwia Sobczak w 2015 roku debiutowała baśnią dla dzieci "Mali, Boli i Królowa Mrozu". Seria "Kolory zła" nie jest jedyną, jaką stworzyła Małgorzata Oliwa Sobczak, ale to od niej warto zacząć przygodę z jej twórczością. Cała składa się z sześciu książek z kolorami w tle. Są to:

Czerwień

Czerń

Biel

Żółć

Błękit

Zieleń

Ten bestseller zostanie wydany za granicą

Okazuje się, że już niebawem nie tylko polscy czytelnicy będą mogli zagłębić się w lekturę jednego z jej bestsellerów. Jak wynika z informacji zamieszczonej w mediach społecznościowych Małgorzaty Oliwii Sobczak jej książka "Kolory zła: Czerwień" została sprzedana za granicę. Krajem, w którym zostanie niebawem wydana ta powieść kryminalna, jest Francja. Za francuskie wydanie odpowiedzialne jest Wydawnictwo éditions de l'Aube.

O czym jest powieść "Kolory zła: Czerwień"?

W kwietniu 1996 roku nad sopockim morzem rozgrywa się dramatyczna scena - krwistoczerwone słońce oświetla ciało kobiety wyrzucone na brzeg. To Monika, córka lokalnej sędzi Heleny Boguckiej, której uroda przyciągała uwagę każdego. Mija 17 lat, a miasto znów wstrząsa brutalne morderstwo. Ofiara nosi ślady okaleczeń identycznych jak te sprzed lat - czy to dzieło tego samego sprawcy? A może naśladowcy?

Prokurator Bilski podejmuje się rozwikłania zagadki, która szybko nabiera dla niego osobistego charakteru. Śledztwo odsłania mroczne tajemnice i pytania bez odpowiedzi: dlaczego pierwsza sprawa została zamknięta tak pochopnie? Kim jest oprawca, który przez lata doskonalił swoje metody?

Kim jest Małgorzata Oliwia Sobczak?

Małgorzata Oliwia Sobczak to z wykształcenia kulturoznawczyni i dziennikarka. Pochodzi z Trójmiasta, w którym spędziła niemal całe życie. Poza tym, że pisze kryminały, jest również autorką baśni "Mali, Boli i Królowa Mrozu" i powieści obyczajowej "Ona i dom, który tańczy".

W 2019 roku wydała doskonale przyjętą "Czerwień", pierwszą część cyklu Kolory zła, w 2020 ukazała się kontynuacja serii "Czerń". W lutym 2025 roku autorka zdobyła Bestseller Empiku w kategorii audio za tytuł "Żółć".