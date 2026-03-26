Jej bestseller wraca po 20 latach

"Nigdy w życiu", bo taki tytuł nosiła bestsellerowa powieść Katarzyny Grocholi, którą uwielbiały szczególnie Polki, powstała 20 lat temu. Teraz pisarka zdecydowała się na powrót do swojej bohaterki i opisanie jej nowych życiowych perypetii.

O czym jest kontynuacja książki Katarzyny Grocholi?

Kontynuacja hitu sprzed lat nosi tytuł "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później". Premiera książki odbyła się 25 marca (środa). Tym razem Judyta mierzy się z nowymi wyzwaniami życiowymi, w tym z dorosłością córki i zmianami, jakie zaszły w jej otoczeniu.

Czy tym razem będzie w stanie służyć radą, gdy wsparcia wymagać będzie jej własna córka? Czy Tosi uda się rozpocząć nowe życie? Czy matka Judyty w końcu będzie z niej zadowolona? Czy naprawdę z rodziną wychodzi się dobrze tylko na zdjęciu? Jak nie zwariować w tym wszystkim?

Grochola

Nie tylko książka. Gratka dla fanów powieści Katarzyny Grocholi

Okazuje się, że fani bestsellerowej powieści Katarzyny Grocholi mogą liczyć nie tylko na dalszy ciąg losów Judyty w formie książki. Dostępny jest również audiobook o tym samym tytule. Czyta go Danuta Stenka, która w filmie nakręconym na podstawie "Nigdy w życiu", zagrała główną rolę. Aktorka poza tym, że gra w filmach i serialach, jest również aktywnie działającą lektorką. Na swoim koncie ma takie klasyczne powieści, jak "Słowik" czy właśnie "Nigdy w życiu".

Ulubiona pisarka Polek. Kim jest Katarzyna Grochola?

Katarzyna Grochola to jedna z najpoczytniejszych i najpopularniejszych polskich pisarek współczesnych. Jej książki sprzedały się w nakładzie 4 mln egzemplarzy. Jako pisarka zadebiutowała powieścią "Przegryźć dżdżownicę".

Do jej największych hitów należy powieść "Nigdy w życiu!". Książka doczekała się trzech kontynuacji: "Serce na temblaku", "Ja wam pokażę!" i "A nie mówiłam!", które razem stworzyły czterotomowy cykl "Żaby i anioły". Katarzyna Grochola na swoim koncie ma także powieść kryminalną "Zranić marionetkę" oraz książkę autobiograficzną "Zielone drzwi". Razem z córką Dorotą Szelągowską napisała książkę "Makatka".