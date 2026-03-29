Marta Kawczyńska
29 marca 2026, 17:48
Cytat dnia. Wisława Szymborska. "Kiedy wymawiam słowo Przyszłość..."/AKPA
Jeśli kogoś można nazwać kopalnią trafiających w samo sedno myśli, przemyśleń oraz cytatów, to jest to niewątpliwie Wisława Szymborska. Jej wiersze, czy pojedyncze wersy z nich, są często krótkimi, ale jakże głębokimi przemyśleniami na temat życia, emocji oraz uczuć. W tym jednym cytacie poetka z przymrużeniem oka podchodzi do mijającego czasu.

Wisława Szymborska to poetka, którą zna chyba każdy Polak. W swoich wierszach często w trafny, nie zawsze poważny, bo często zabawny sposób, przekazywała ważne prawdy na temat życia, przeżyć i odczuć.

Uniwersalne prawdy o człowieku i świecie Wisławy Szymborskiej

Nie bez powodu, więc Wisława Szymborska uznawana jest za jedną z najwybitniejszych postaci świata polskiej poezji. Każdy jej wiersz to skarbnica ciekawych, trafnych a przede wszystkim pięknych i refleksyjnych cytatów. Jej poezja pełna była ironii, przymrużeń oka związanych z ważnymi tematami. Poetka potrafiła uchwycić w kilku prostych zdaniach uniwersalne prawdy o człowieku i świecie.

Wisława Szymborska odeszła 1 lutego 2012 roku. Jej pierwszy wiersz, którym debiutowała w 1945 roku w "Dzienniku Polskim", nosił tytuł "Szukam słowa". Potem były kolejne a wśród nich tak dobrze znane i cenione jak:

  • "Nic dwa razy"
  • "Kot w pustym mieszkaniu"
  • "Niektórzy lubią poezję"
  • "Miłość od pierwszego wejrzenia"
  • "Na wieży Babel".

Refleksyjny cytat Wisławy Szymborskiej

W tomie "Chwila", który wydany został w 2002 roku Wisława Szymborska zamieściła wiersz "Trzy słowa najdziwniejsze". To w nim znalazł się cytat, który może być inspiracją do osobistych przemyśleń o życiu. Jego początek brzmi: "Kiedy wymawiam słowo Przyszłość, pierwsza sylaba odchodzi już do przeszłości".

To słowa, które obrazują jak bardzo ulotny jest czas. Jak szybko mija to co "tu i teraz". Słowa te oddają przemijanie, to jak szybko przyszłość staje się przeszłością. W tym cytacie z wiersza Wisławy Szymborskiej można zagłębić się jeszcze bardziej i pomyśleć o tym, co dzieje się w życiu. Czy potrafimy łapać te ulotne chwile? Czy nie za szybko wybiegamy myślami w przyszłość albo czy nie za szybko staje się ona dla nas właśnie tą przeszłością z cytatu.

Dalsze wersy tego wiersza Wisławy Szymborskiej brzmią: "Kiedy wymawiam słowo Cisza, niszczę ją. Kiedy wymawiam słowo Nic, stwarzam co, co nie mieści się w żadnym niebycie". Nad tym cytatem także warto zastanowić się w ciągu nadchodzących dni.

Kim była Wisława Szymborska?

Wisława Szymborska poza tym, że była poetką, tworzyła także eseje oraz felietony. Była krytykiem literatury i tłumaczką. Jej wiersze i limeryki przetłumaczono na ponad 40 języków. W 1996 roku Wisława Szymborska otrzymała nagrodę Nobla w dziedzinie literatury.

Od 1988 była członkinią PEN Clubu, a od 2001 członkinią honorową Amerykańskiej Akademii Sztuki i Literatury. Imię Wisława było jej drugim. Tak naprawdę nazywała się Maria Wisława Szymborska. Poetka przez całe życie nałogowo paliła papierosy. Przez wiele lat jej sekretarzem był Michał Rusinek.

Wisława Szymborska odeszła 1 lutego 2012 roku w swoim mieszkaniu przy ulicy Piastowskiej w Krakowie. Jedna z najbardziej uznanych polskich poetek została pochowana w grobie rodzinnym na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Pogrzeb Wisławy Szymborskiej miał charakter świecki.

"Cywile ucierpią jako pierwsi". Ostra reakcja na słowa Trumpa
Chiny i Rosja łączą siły. Chcą złagodzić napięcia na Bliskim Wschodzie
