Cytat dnia. Wiesław Myśliwski. "Człowiek wmówił sobie, że ma..."

Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
30 marca 2026, 11:26
Wiesław Myśliwski
Cytat dnia. Wiesław Myśliwski. "Człowiek wmówił sobie, że ma..."/Agencja Gazeta
Był jednym z niekwestionowanych mistrzów słowa. Jego myśli zapisane na kartach książek wzruszały, poruszały i często skłaniały do refleksji na temat tego, co dzieje się w życiu człowieka. Wiesław Myśliwski, bo o nim mowa, odszedł w wieku 94 lat. Pozostały po nim nie tylko wspaniałe dzieła, ale też pojedyncze cytaty. Nie tylko w tym jednym pisarz zawarł naprawdę głębokie, choć czasem z pozory błahe przemyślenia o życiu.

Wiesław Myśliwski był cenionym przez czytelników pisarzem. Dwa razy otrzymał Nagrodę Literacką "Nike". Spod jego pióra wyszły także dramaty i scenariusze filmowe. Jego książki przetłumaczono na kilkanaście języków.

Wiesław Myśliwski był mistrzem słowa i riposty

Pisarz był ceniony nie tylko za swoje powieści, ale także przemyślenia i słowa, którymi dzielił się w wywiadach z dziennikarzami. Bywał przy tym refleksyjny, ale czasem również lekko ironiczny.

Cytat dnia. Wisława Szymborska. "Kiedy wymawiam słowo Przyszłość..."
Cytat dnia. Wisława Szymborska. "Kiedy wymawiam słowo Przyszłość..."

Wiesław Myśliwski odszedł 30 marca 2026 roku. Na swoim koncie miał wiele cenionych wśród czytelników i krytyków powieści. Pierwszą, za tytułowaną "Nagi sad" pisał jak mówił "po kryjomu, tak na wszelki wypadek, na próbę, z poczuciem ryzyka i bez perspektyw".

Napisałem ją i doszedłem do wniosku, że to grafomania. Wyrzuciłem rękopis. To był też czas, gdy urodził mi się syn. I potem napisałem drugą wersję książki. W trzy miesiące! - wspominał. Potem były kolejne dzieła a wśród nich tak dobrze znane i cenione jak:

  • "Pałac"
  • "Kamień na kamieniu"
  • "Widnokrąg"
  • "Traktat o łuskaniu fasoli"
  • "Ostatnie rozdanie"
  • "Ucho igielne"

Poruszający cytat Wiesława Myśliwskiego

Każda kolejna powieść stworzono przez Wiesława Myśliwskiego była podróżą w głąb siebie. W książce "Ostatnie rozdanie" z 2013 roku można znaleźć cytat, w którym pisarz zastanawia się nad życiem i tym, jak podchodzi do niego człowiek.

Brzmi on tak: "Człowiek wmówił sobie, że ma za krótkie życie, w związku z czym zwykł się tłumaczyć ustawicznym brakiem czasu. Tylko, powiedzmy, gdyby żył dwa razy dłużej, miałby go więcej? Wątpię. Jeśliby komuś udało się skonstruować zegar, który odmierzałby człowiekowi czas zmarnowany, pusty, i czas pełny, poświęcony jakiemuś pożytkowi, choćby własnemu, okazałoby się, że większość życia zmarnował. Więc może i tak życie dane jest nam w nadmiarze".

Te słowa zapisane na kartach powieści Wiesława Myśliwskiego pokazują, że czas w jakiejkolwiek ilości i formie, by nie był zawsze jest go za mało i jest bardzo ulotny. To także gorzka refleksja nad tym, jak dużo czasu ludzie marnują na rzeczy nieważne i nie wnoszące nic do jego życia. Pisarz stwierdza, że dostajemy tyle życia, ile potrzebujemy a nawet więcej. Pozostaje tylko pytanie, czy potrafimy je w odpowiedni sposób wykorzystać, czy nie marnujemy wielu jego chwil na to, co niewiele wnosi i nie przynosi nam żadnych korzyści.

Kim był Wiesław Myśliwski?

Wiesław Myśliwski był nie tylko cenionym pisarzem, ale również dramaturgiem i scenarzystą. Poza nagradzanymi powieściami jak "Widnokrąg", czy "Traktat o łuskaniu fasoli", stworzył takie dramaty jak "Złodziej", "Klucznik", "Drzewo" oraz "Requiem dla gospodyni". W jego twórczości pojawiał się temat polskiej wsi i pamięci o dawnym doświadczeniu, budując z niego opowieści o czasie, pamięci i ludzkim losie.

Pisarz nie stronił od pochylania się nad tematami trudnymi jak chociażby wojna, ale też słabościami ludzkimi czy tematami takimi jak miłość i przyjaźń. "Świat zalewa gadulstwo, potworne gadulstwo. A kto z kim się dogadał ostatecznie?" - pytał retorycznie w rozmowie z Michałem Nogasiem podczas Festiwalu "Stolica Języka Polskiego" w Szczebrzeszynie w 2016 roku. Wiesław Myśliwski zmarł w wieku 94 lat.

Powiązane
Myśliwski
Zmarł jeden z największych polskich pisarzy. Dwukrotny laureat "Nike" miał 94 lata
Czubaszek
Cytat dnia. Maria Czubaszek. "Są dwa dni, którymi nie należy się przejmować"
Maria Kownacka
Jej książka od lat jest szkolną lekturą. Przetłumaczono ją nawet na turkmeński
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
kawa z mlekiem, kawa
Pijesz kawę z mlekiem? Zaskakujące badania – zobacz, co dzieje się w organizmie
"Cywile ucierpią jako pierwsi". Ostra reakcja na słowa Trumpa
"Cywile ucierpią jako pierwsi". Ostra reakcja na słowa Trumpa
Chiny i Rosja łączą siły. Chcą złagodzić napięcia na Bliskim Wschodzie
Chiny i Rosja łączą siły. Chcą złagodzić napięcia na Bliskim Wschodzie
Daily life in Tehran
Iran grozi USA. "Uderzymy w waszą infrastrukturę"
Epic Games rozdaje gry za darmo. Tylko do 9 kwietnia zgarniesz dwa tytuły, a potem wchodzi kolejny gratis
Epic Games rozdaje gry za darmo. Tylko do 9 kwietnia zgarniesz dwa tytuły, a potem wchodzi kolejny gratis
President,Donald,J.,Trump,Oversees,Operation,Epic,Fury,At,Mar-a-lago,
Trump stawia Iranowi ultimatum. "Straci wszystkie..."
