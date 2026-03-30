Wiesław Myśliwski był cenionym przez czytelników pisarzem. Dwa razy otrzymał Nagrodę Literacką "Nike". Spod jego pióra wyszły także dramaty i scenariusze filmowe. Jego książki przetłumaczono na kilkanaście języków.

Wiesław Myśliwski był mistrzem słowa i riposty

Pisarz był ceniony nie tylko za swoje powieści, ale także przemyślenia i słowa, którymi dzielił się w wywiadach z dziennikarzami. Bywał przy tym refleksyjny, ale czasem również lekko ironiczny.

Wiesław Myśliwski odszedł 30 marca 2026 roku. Na swoim koncie miał wiele cenionych wśród czytelników i krytyków powieści. Pierwszą, za tytułowaną "Nagi sad" pisał jak mówił "po kryjomu, tak na wszelki wypadek, na próbę, z poczuciem ryzyka i bez perspektyw".

Napisałem ją i doszedłem do wniosku, że to grafomania. Wyrzuciłem rękopis. To był też czas, gdy urodził mi się syn. I potem napisałem drugą wersję książki. W trzy miesiące! - wspominał. Potem były kolejne dzieła a wśród nich tak dobrze znane i cenione jak:

"Pałac"

"Kamień na kamieniu"

"Widnokrąg"

"Traktat o łuskaniu fasoli"

"Ostatnie rozdanie"

"Ucho igielne"

Poruszający cytat Wiesława Myśliwskiego

Każda kolejna powieść stworzono przez Wiesława Myśliwskiego była podróżą w głąb siebie. W książce "Ostatnie rozdanie" z 2013 roku można znaleźć cytat, w którym pisarz zastanawia się nad życiem i tym, jak podchodzi do niego człowiek.

Brzmi on tak: "Człowiek wmówił sobie, że ma za krótkie życie, w związku z czym zwykł się tłumaczyć ustawicznym brakiem czasu. Tylko, powiedzmy, gdyby żył dwa razy dłużej, miałby go więcej? Wątpię. Jeśliby komuś udało się skonstruować zegar, który odmierzałby człowiekowi czas zmarnowany, pusty, i czas pełny, poświęcony jakiemuś pożytkowi, choćby własnemu, okazałoby się, że większość życia zmarnował. Więc może i tak życie dane jest nam w nadmiarze".

Te słowa zapisane na kartach powieści Wiesława Myśliwskiego pokazują, że czas w jakiejkolwiek ilości i formie, by nie był zawsze jest go za mało i jest bardzo ulotny. To także gorzka refleksja nad tym, jak dużo czasu ludzie marnują na rzeczy nieważne i nie wnoszące nic do jego życia. Pisarz stwierdza, że dostajemy tyle życia, ile potrzebujemy a nawet więcej. Pozostaje tylko pytanie, czy potrafimy je w odpowiedni sposób wykorzystać, czy nie marnujemy wielu jego chwil na to, co niewiele wnosi i nie przynosi nam żadnych korzyści.

Kim był Wiesław Myśliwski?

Wiesław Myśliwski był nie tylko cenionym pisarzem, ale również dramaturgiem i scenarzystą. Poza nagradzanymi powieściami jak "Widnokrąg", czy "Traktat o łuskaniu fasoli", stworzył takie dramaty jak "Złodziej", "Klucznik", "Drzewo" oraz "Requiem dla gospodyni". W jego twórczości pojawiał się temat polskiej wsi i pamięci o dawnym doświadczeniu, budując z niego opowieści o czasie, pamięci i ludzkim losie.

Pisarz nie stronił od pochylania się nad tematami trudnymi jak chociażby wojna, ale też słabościami ludzkimi czy tematami takimi jak miłość i przyjaźń. "Świat zalewa gadulstwo, potworne gadulstwo. A kto z kim się dogadał ostatecznie?" - pytał retorycznie w rozmowie z Michałem Nogasiem podczas Festiwalu "Stolica Języka Polskiego" w Szczebrzeszynie w 2016 roku. Wiesław Myśliwski zmarł w wieku 94 lat.