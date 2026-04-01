Cytat dnia. "Mały Książę". "Ludzie mają zbyt mało czasu, aby..."

Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
Ta książka, którą napisał Antoine de Saint-Exupéry, nie bez powodu nazywana jest powiastką filozoficzną. To kopalnia cytatów. Skrywa wiele mądrości, które trafiają prosto w serce i skłaniają do refleksji. Spośród wielu z nich wybraliśmy na dziś ten jeden dotyczący ludzi. Jak dokładnie brzmi?

Powiastka filozoficzna, jaką jest "Mały Książę" autorstwa Antoine’a de Saint-Exupéry’ego od wielu lat zachwyca i skłania do refleksji. W książce tej nie brakuje cytatów, które niosą ze sobą piękny i ważny przekaz.

Ten cytat z "Małego Księcia" skłania do refleksji

Warto się nad nimi pochylić i zgłębić. Jednym z nich, który tym razem wybraliśmy jako cytat dnia, są słowa, które dotyczą przyjaźni oraz samotności. Ten cytat z "Małego Księcia" brzmi tak: "Ludzie mają zbyt mało czasu, aby cokolwiek poznać. Nie ma magazynów z przyjaciółmi, więc ludzie nie mają przyjaciół".

Te słowa dają do myślenia i pomagają zastanowić się, co tak naprawdę jest ważne w życiu i na co, często w codziennym zabieganiu i chaosie, nie zwracamy uwagi. Przyjaźń, miłość czy w ogóle relacje nie są do kupienia, nie można ich znaleźć w sklepie, czy wspomnianym magazynie. Zwłaszcza dziś, w czasach, gdy samotność doskwiera wielu osobom jeszcze bardziej, przyjaźń wydaje się być relacją na przysłowiową "wagę złota".

Dziecięca perspektywa i ciekawość świata

Warto tu zacytować jeszcze jeden cytat z "Małego Księcia". Ten, który dotyczy podejścia dorosłych do życia. "Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, ale niewielu z nich pamięta o tym" - czytamy w tej powiastce filozoficznej napisanej przez Antoine’a de Saint-Exupéry'ego. To przypomnienie o dziecięcej perspektywie i ciekawości świata.

"Mały Książę" to klasyka literatury

"Mały Książę" nie bez powodu uchodzi za klasykę światowej literatury. W książce tej wiele jest cytatów bogatych w głębokie myśli i morały. Te inspirują ludzi niezależnie od wiary, poglądów politycznych. Antoine’a de Saint-Exupéry wydał ją w 1943 roku w Nowym Jorku. Książka ta przetłumaczona została na ponad 300 języków bądź dialektów. Sprzedano ją w ponad 140 milionów egzemplarzy. Mało, kto wie, że język polski jest pierwszym językiem na świecie, na który przełożono "Małego Księcia".

"Mały Książę" to opowieść o dorastaniu wielkiej miłości i prawdziwej przyjaźni. Za postacią głównego bohatera ukrywa się sam autor. W książce Książę rozmawia m.in. z pilotem. To dialog autora z samym sobą. Inne postaci, które pojawiają się w książce to Lis, Róża. Przypuszcza się, że zamiar napisania "Małego Księcia" powstał latem 1941 roku, kiedy pisarz przebywał w szpitalu w Los Angeles.

