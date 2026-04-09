Dziennik Gazeta Prawana logo

Cytat dnia. Jan Himilsbach. "Życie jest piękne, ale..."

Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
dzisiaj, 06:46
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Himilsbach
Cytat dnia. Jan Himilsbach. "Życie jest piękne, ale..."/PAP Archiwalny
Jego role do dziś uwielbiają sympatycy polskich komedii. Był aktorem naturszczykiem z charakterystycznym chrypiącym głosem. Jan Himilsbach, bo o nim mowa, był barwną postacią, choć jego życie prywatne od dziecka nie było usłane różami. Nie tylko grał, ale też pisał. Gdy mówił bywało, że siarczyście przeklinał. W tym, co mówił, był prawdziwy i często bardzo dosadny. Jedną z jego myśli o życiu wybraliśmy na dzisiejszy cytat dnia.

Jan Himilsbach to postać polskiej kultury, którą znają chyba prawie wszyscy. Aktor, ale też pisarz, był jak mawiali ci, co go znali, taki sam na ekranie, jak w życiu prywatnym.

Był sobą i w życiu, i na ekranie

Lech Kurpiewski w magazynie "Kino" w 1992 roku napisał o nim tak: "Himilsbach w każdym filmie był właściwie taki sam. Nie tyle grał, co po prostu był. Był sobą".

Cytat dnia. Krzysztof Kolberger. "Żyję, mając świadomość, że..."

Aktor urodził się w 1931 roku w Mińsku Mazowieckim. Przynajmniej taka jest oficjalna wersja. Jan Himilsbach kwitował to słowami: "jeden dzień w tą, jeden dzień w tamtą, co za różnica". Inna podawana data urodzin aktora to 1 maja. Wychowywał się wśród ludzi z tzw. marginesu. Opiekę nad nim po śmierci jego matki przejęła sąsiadka. Dosyć szybko jako młody chłopak zaczął pracować i żyć jak włóczęga. Wreszcie trafił do Warszawy.

Gdzie grał Jan Himilsbach?

To właśnie tu Jan Himilsbach zdobył zawód kamieniarza. Jego debiutem filmowym był "Rejs" Marka Piwowskiego. W 1972 roku ex aequo z Danielem Olbrychskim został laureatem Złotej Maski czytelników "Expressu Wieczornego" za osiągnięcia aktorskie właśnie w tym filmie. Jan Himilsbach zagrał również w takich filmach jak:

  • "Na przełaj"
  • "Jezioro osobliwości"
  • "Wniebowzięci"
  • "Brunet wieczorową porą"
  • "Przepraszam czy tu biją?"
  • "Filip z konopi"
  • "Jan Serce"

Jan Himilsbach poza tym, że grał, był również pisarzem. Wydał trzy tomy opowiada, których fabuła osadzona była w realiach czasów PRL. To "Monidło", "Przepychanka" i "Łzy sołtysa".

Filozof z podwórka

Wokół postaci Jana Himilsbacha powstało wiele mitów i anegdot. Niektóre z nich wymyślał sam na swój temat. Jego złote myśli były dosyć specyficzne. Przez to nazywano go "filozofem z podwórka". Bywało, że gdy mówił siarczyście przeklinał. Aktor miał również problemy z alkoholem. "Ja to chętnie napiłbym się kawy, ale wszyscy myślą, że ja tylko tę wódę, no i stawiają, a ja nie mam śmiałości, żeby im odmówić" - brzmiał jeden z najsłynniejszych jego cytatów.

Refleksyjny cytat Jana Himilsbacha

Nie te jednak wybraliśmy na dzisiejszy cytat dnia. Spośród złotych myśli "filozofa z podwórka" jedna przyciąga szczególną uwagę. Te słowa to jedna z kwestii, jaką Jan Himilsbach wypowiada w filmie "Wniebowzięci", w którym zagrał wraz ze swoim przyjacielem Zdzisławem Maklakiewiczem.

Te słowa, które są cytatem dnia to: "Życie jest piękne, ale niestety, trzeba umieć z tego korzystać". Ta myśl Jana Himilsbacha mówi o tym, by nie marnować czasu i cieszyć się każdą chwilą. Umiejętne korzystanie z życia dla nikogo nie jest prostą sprawą, ale trzeba próbować żyć pełnią życia.

Jan Himilsbach prywatnie był mężem Barbary, którą nazywał Basicą. To ona była jego największym wsparciem. Akceptowała jego wady a także chorobę alkoholową, z którą się zmagał.. Choć był naturszczykiem, pod koniec życia zdał egzamin eksternistycznie.

Jan Himilsbach zmarł około 11-12 listopada 1988 w Warszawie, w melinie przy ulicy Górnośląskiej w Warszawie, w obecności przyjaciela, aktora Zdzisława Rychtera. Został pochowany na cmentarzu na Wólce.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: jan himilsbachcytatcytat dnia
Powiązane
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraCytat dnia. Jan Himilsbach. "Życie jest piękne, ale..." »
Zobacz
|
Ten trik sprawi, że anturium zakwitnie nawet zimą
Tylko 1 łyżka dodana do podlewania sprawi, że anturium obsypie się kwiatami
Nowa Toyota RAV4
Nowa Toyota wjeżdża do salonów. Ma 185 KM. Gwarancja na 1 milion km
Kolberger
Cytat dnia. Krzysztof Kolberger. "Żyję, mając świadomość, że..."
Nowa Cupra Raval
Nowa Cupra Raval ceną rozjechała konkurencję. Ma 211 KM i bagażnik większy niż Golf
Tankowanie paliwa do samochodu ceny paliw drożeje benzyna 95
Od 9 kwietnia kto ma auto na benzynę 95, ten w cyrku się nie śmieje. Paliwo po tyle
Budapest,,Hungary,-,March,15,,2026:,The,Hungarian,Opposition,Tisza
Wybory na Węgrzech. TISZA wygra tylko w sondażach? Ekspertka o trikach Orbana
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj