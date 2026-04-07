Beata Tyszkiewicz od lat jest podziwiana przez Polaków. Widzowie zachwycają się nie tylko jej rolami, ale także poczuciem humoru i ciętymi ripostami oraz złotymi myślami, którymi często dzieliła się, czy to w programie "Taniec z Gwiazdami", w którym była jurorką, czy w wywiadach, których udzielała.

Największa polska dama

Można ją było oglądać w filmach znanych i uznanych reżyserów. Beata Tyszkiewicz grała m.in. u Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Zanussiego, Cloude Leloucha czy André Delvaux. Nazywana jest największą polską damą. Nie bez powodu. Humor, przekora i dystans do siebie to jej znak rozpoznawczy.

Gdzie grała Beata Tyszkiewicz?

"Prawdziwa dama pije, pali i przeklina. I naturalnie ogląda się za mężczyznami" - zwykła mawiać Beata Tyszkiewicz. Aktorka zagrała kultowe role w takich filmach jak:

"Lalka"

"Wszystko na sprzedaż"

"Vabank"

"Rękopis znaleziony w Saragossie"

"Zakochani"

W ostatnich latach Beata Tyszkiewicz zniknęła. Nie udziela wywiadów, żyje z dala od show-biznesu. Problemy ze zdrowie sprawiły, że woli spędzać czas w domowym zaciszu. Nie chciałabym obarczać nawet bliskich przyjaciół pewnym rozczarowaniem – wyznała w jednym z wywiadów. Już się chyba napracowałam w życiu, nie? Czas zacząć odpoczywać - powiedziała aktorka.

Motywujący cytat Beaty Tyszkiewicz

Spośród przemyśleń, którymi Beata Tyszkiewicz dzieliła się w wywiadach, wybraliśmy na cytat dnia ten jeden dotyczący wiary w siebie, lęku i wyzwań, jakie stawia przed człowiekiem świat.

"Jak się wierzy w siebie, to z reguły jakoś się wszystko układa. Wiele razy po to, by być sobie wierną, zaufałam swojej intuicji, choć wydawało się to nierozsądne. Nigdy się niczego nie bałam, szłam va banque. Można mi wszystko zabrać, a ja mogę jutro zacząć życie od nowa" - uważa Beata Tyszkiewicz.

Te słowa aktorki dodają otuchy. Mówią o tym, jak ważne jest to, by nie tylko wierzyć w siebie, ale też ufać samemu sobie i swoim przeczuciom, bo przecież, jak mawiał inny klasyk: "Jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było".