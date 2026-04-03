Dziennik Gazeta Prawana logo

Marta Kawczyńska
3 kwietnia 2026, 06:51
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Spotkanie z ksi?dzem Janem Kaczkowskim w ksi?garni Matras
Cytat dnia. Ks. Jan Kaczkowski. "Zamiast ciągle na coś..."/East News
Dla wielu, nawet tych, którzy wątpili w Boga i kościół, był autorytetem. Potrafił w prostych, często niebanalnych słowach mówić o wartościach i życiowych prawdach. Nawet wtedy, gdy zmagał się ze śmiertelną chorobą, potrafił z humorem mówić o śmierci. Ksiądz Jan Kaczkowski pozostawił po sobie wiele cytatów. Przypominamy ten jeden z najczęściej powtarzanych i chyba jeden z najważniejszych, jakie po sobie zostawił.

Był cenionym i charyzmatycznym duchownym. Ksiądz Jan Kaczkowski nie stronił od trudnych rozmów i tematów. Można śmiało powiedzieć, że był jednym z pierwszych księży, który ewangelizował w sieci.

Książki ks. Jana Kaczkowskiego to "kopalnia cytatów"

Poza tym, że wybrał sobie kapłaństwo jako swoją życiową drogę, był także autorem książek. Wszystkie wciąż uchodzą za bestsellery. Często sięgają po nie ci, którzy albo chcą pogłębić swoją wiarę, albo mają w życiu związany z wiarą i osobistymi problemami.

Literatura, którą zostawił po sobie ksiądz Jan Kaczkowski, to wręcz kopalnia cytatów i przemyśleń skłaniających do refleksji nad tym, co ważne i czego nie warto przeoczyć lub stracić.

Ksiądz Jan Kaczkowski był autorytetem nie tylko dla wierzących

Ksiądz Jan Kaczkowski był duchownym niezwykle otwartym. Miał ogromne poczucie humoru. Mimo, że zmagał się z bardzo poważną chorobą, którą był glejak mózgu, starał się z humorem podchodzić i do chorowania, i do śmierci.

Często pisał i mówił o godnym życiu i umieraniu. Jego słowa trafiały nie tylko do osób, które były blisko kościoła, ale też do tych, którym z tą instytucją było bardzo nie po drodze.

Wśród książek, które napisał ksiądz Jan Kaczkowski była m.in. ta pod tytułem "Życie na pełnej petardzie, czyli wiara, polędwica i miłość". W inspirującej rozmowie z Piotrem Żyłką ks. Jan zdradza źródła swojej niesamowitej energii i nieskończonych pokładów optymizmu. O swoim życiu i polskim Kościele mówi z odwagą i dystansem osoby, która pokonała własny strach. Wzruszające do łez świadectwo człowieka, który wie, że być może nie zostało mu wiele czasu.

To z niej pochodzi cytat, który warto sobie często przypominać. Chodzi o słowa: "Zamiast ciągle na coś czekać - zacznij żyć, właśnie dziś. Jest o wiele później, niż Ci się wydaje". Ta prosta a zarazem bardzo głęboka myśl skłania do tego by być i żyć "tu i teraz". Nie tracić życia jedynie na myślenie a po prostu zacząć działać, wychodzić do świata i ludzi.

Kim był ksiądz Jan Kaczkowski?

W 2022 wyprodukowano film fabularny "Johnny" w reżyserii Daniela Jaroszka, w którym w postać księdza Jana Kaczkowskiego wcielił się Dawid Ogrodnik. Duchowny poza tym, że pisał i uczył religii, był także doktorem nauk teologicznych, bioetykiem. Książki, które napisał i wydał to:

  • "Życie na pełnej petardzie"
  • "Szału nie ma, jest rak"
  • "Grunt pod nogami"
  • "Dasz radę. Ostatnia rozmowa"
  • "Nadzieja. Słowa na pożegnanie"

W 2004 roku został założycielem a potem dyrektorem Puckiego Hospicjum pw. św. Ojca Pio. Od urodzenia miał lewostronny niedowład i dużą wadę wzroku. U księdza Jana Kaczkowskiego zdiagnozowano nie tylko glejaka, ale też nowotwór nerki, który udało się wyleczyć. Zmarł 28 marca 2016 w rodzinnym domu w Sopocie. Ksiądz Jan Kaczkowski został pochowany 1 kwietnia 2016 na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: literaturaksiążkiJan Kaczkowskicytat
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraCytat dnia. Ks. Jan Kaczkowski. "Zamiast ciągle na coś..." »
Zobacz
Zapisz się na newsletter
Świadczenia, emerytury, podatki, zmiany przepisów, newsy gospodarcze... To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik Radzi. Chcesz się dowiedzieć, kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? A może jakie ulgi można odliczyć od podatku? Kto może otrzymać środki w ramach renty wdowiej? Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj