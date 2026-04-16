Ta książka to literacki majstersztyk

To kultowa pozycja na liście lektur wielu ostatnich lat. Uznawana jest za literacki majstersztyk i nazywana książką, która zdefiniowała nowoczesny horror. Na stałe weszła do kanonu XX-wiecznej popkultury. Na jej podstawie powstał kultowy film, który nakręcił Roman Polański.

Książka, o której mowa, to "Dziecko Rosemary". Autorem tej kultowej powieści grozy jest amerykański pisarz - Iry Levin. Powstała w 1967 roku. Rok później została zekranizowana przez Romana Polańskiego. W filmie na podstawie tej powieści zagrali Mia Farrow, John Cassavetes i Ruth Gordon.

Ta książka trafiła na listę 100 najlepszych powieści wszech czasów

Książka "Dziecko Rosemary", której mistrzostwo Truman Capote porównywał do "W kleszczach lęku" Henry’ego Jamesa, znalazła się na liście 100 najlepszych powieści wszech czasów wg Mystery Writers of America. Film nominowano do Oscara w dwóch kategoriach: najlepsza żeńska rola drugoplanowa oraz najlepszy scenariusz adaptowany i nagrodzono statuetką dla odtwórczyni postaci Minnie.

O czym jest książka "Dziecko Rosemary"?

Bohaterowie tej kultowej powieści grozy to Rosemary i Guy są piękni, młodzi i głodni życia. I wierzą, że właśnie wygrali los na loterii: wprowadzają się do prestiżowego apartamentowca na Manhattanie. Wkrótce pod swoje skrzydła biorą ich ekscentryczni sąsiedzi, Castevetowie, którzy otaczają parę niemal rodzicielską opieką.

Gdy Rosemary zachodzi w upragnioną ciążę, sielanka się kończy. Przyszła matka chudnie w oczach, dręczą ją koszmary o satanistycznych rytuałach, a troska sąsiadów niepokoi równie mocno, co oschłość męża. Czy to tylko paranoja… czy może Rosemary stała się ofiarą spisku, w którym stawką jest dusza jej dziecka?

Kto był autorem "Dziecka Rosemary"?

Ira Marvin Levin, który napisał powieść "Dziecko Rosemary" to amerykański pisarz. Oczekiwano, że przejmie po ojcu interesy importując zabawki, ale w wieku piętnastu lat zdecydował, że chce kontynuować karierę jako pisarz. Po studiach pisał scenariusze do filmów szkoleniowych oraz skrypty dla telewizji.

Pierwszą powieść Ira Levin napisał w wieku 22 lat. Pisał i komedie, i horrory. Na swoim koncie miał takie powieści jak:

Pocałunek przed śmiercią

Ten wspaniały dzień

Żony ze Stepford

Chłopcy z Brazylii

Son of Rosemary

Tworzył także sztuki teatralne oraz teksty piosenek. Odszedł 12 listopada 2007 w Nowym Jorku, gdzie też się urodził.

Nowe wydanie "Dziecka Rosemary"

"Dziecko Rosemary" określane diabelnie błyskotliwą opowieścią o współczesnych wcieleniach zła i które zdefiniowało nowoczesny horror i na stałe weszło do kanonu XX-wiecznej popkultury pojawiło się właśnie w nowym wydaniu. Książka jest od 25 marca dostępna na rynku. Ukazała się nakładem wydawnictwa Albatros.