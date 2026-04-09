Znalazł się na liście "najbardziej poczytnych autorów"
To nowe nazwisko wśród nowych pisarzy a przede wszystkim wśród twórców kryminałów, którzy zyskali uznanie polskich czytelników. Po raz pierwszy znalazł się na liście "najbardziej poczytnych autorów" w 2025 roku w Polsce.
Od bloga do powieści. Tak zaczynał Sławomir Gortych
Sławomir Gortych, bo o nim mowa, na co dzień jest stomatologiem. Można powiedzieć, że pisanie to bardziej jego pasja a nie sposób na zarabianie pieniędzy. Pochodzi z Lubania. Jest absolwentem stomatologii na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Jego pasją podobnie jak pisanie, są górskie wędrówki. To im poświęcił swojego bloga "Zagubiony w Karkonoszach".
Co napisał Sławomir Gortych?
Karkonosze, wędrówki oraz rozmowy z mieszkańcami z tamtych stron sprawiły, że zaczął pisać. Jego debiutancka powieść ukazała się w 2022 roku. Książka nosi tytuł "Schronisko, które przestało istnieć". Czytelnikom od razu przypadła do gustu.
Powieść ta otrzymała tytuł Książki Roku 2022 w kategorii Debiut w największym plebiscycie czytelniczym w Polsce organizowanym przez serwis lubimyczytac.pl. Kolejne książki napisane przez Sławomira Gortycha również odniosły sukcesy w tym plebiscycie. Powieści, jakie stworzył autor, to:
- "Schronisko, które przetrwało" (2023)
- "Schronisko, które spowijał mrok" (2024)
- "Schronisko, które zostało zapomniane" (2025)
- "Święto Karkonoszy" (2026).
Jakie nagrody otrzymał Sławomir Gortych?
Trzy tomy Karkonoskiej Serii Kryminalnej doceniono także tytułem Najlepszej Górskiej Książki Roku na Festiwalu Literatury Górskiej w Lądku-Zdroju w latach 2023 i 2024. Autor został również uhonorowany Karkonoską Nagrodą Literacką przyznawaną przez polsko-niemieckie jury za wybitne osiągnięcia w dziedzinie literatury, kultury i sztuki Śląska, które szczególnie służą duchowi humanizmu i porozumienia.
Pokonał Cobena i Mroza. Polacy go pokochali
To jednak nie koniec nagród, jakimi doceniono książki Sławomira Gortycha. Otrzymał również Bestsellera Empiku 2025 w kategorii Kryminał. Pokonał m.in. Remigiusza Mroza, Harlana Cobena i Małgorzatę Oliwię Sobczak. Już niebawem a dokładnie 24 kwietnia br. premierę będzie miał spektakl teatralny "Schronisko, które przestało istnieć" w reżyserii Tadeusza Pyrczaka. Wystawione zostanie w Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze.