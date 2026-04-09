Znalazł się na liście "najbardziej poczytnych autorów"

To nowe nazwisko wśród nowych pisarzy a przede wszystkim wśród twórców kryminałów, którzy zyskali uznanie polskich czytelników. Po raz pierwszy znalazł się na liście "najbardziej poczytnych autorów" w 2025 roku w Polsce.

Od bloga do powieści. Tak zaczynał Sławomir Gortych

Sławomir Gortych, bo o nim mowa, na co dzień jest stomatologiem. Można powiedzieć, że pisanie to bardziej jego pasja a nie sposób na zarabianie pieniędzy. Pochodzi z Lubania. Jest absolwentem stomatologii na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Jego pasją podobnie jak pisanie, są górskie wędrówki. To im poświęcił swojego bloga "Zagubiony w Karkonoszach".

Co napisał Sławomir Gortych?

Karkonosze, wędrówki oraz rozmowy z mieszkańcami z tamtych stron sprawiły, że zaczął pisać. Jego debiutancka powieść ukazała się w 2022 roku. Książka nosi tytuł "Schronisko, które przestało istnieć". Czytelnikom od razu przypadła do gustu.

Powieść ta otrzymała tytuł Książki Roku 2022 w kategorii Debiut w największym plebiscycie czytelniczym w Polsce organizowanym przez serwis lubimyczytac.pl. Kolejne książki napisane przez Sławomira Gortycha również odniosły sukcesy w tym plebiscycie. Powieści, jakie stworzył autor, to:

"Schronisko, które przetrwało" (2023)

"Schronisko, które spowijał mrok" (2024)

"Schronisko, które zostało zapomniane" (2025)

"Święto Karkonoszy" (2026).

Jakie nagrody otrzymał Sławomir Gortych?

Trzy tomy Karkonoskiej Serii Kryminalnej doceniono także tytułem Najlepszej Górskiej Książki Roku na Festiwalu Literatury Górskiej w Lądku-Zdroju w latach 2023 i 2024. Autor został również uhonorowany Karkonoską Nagrodą Literacką przyznawaną przez polsko-niemieckie jury za wybitne osiągnięcia w dziedzinie literatury, kultury i sztuki Śląska, które szczególnie służą duchowi humanizmu i porozumienia.

Pokonał Cobena i Mroza. Polacy go pokochali

To jednak nie koniec nagród, jakimi doceniono książki Sławomira Gortycha. Otrzymał również Bestsellera Empiku 2025 w kategorii Kryminał. Pokonał m.in. Remigiusza Mroza, Harlana Cobena i Małgorzatę Oliwię Sobczak. Już niebawem a dokładnie 24 kwietnia br. premierę będzie miał spektakl teatralny "Schronisko, które przestało istnieć" w reżyserii Tadeusza Pyrczaka. Wystawione zostanie w Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze.