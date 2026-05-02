Dziennik Gazeta Prawana logo

Kawka z…Piotrem Cyrwusem. "Potrafię postawić na swoim"

Marta Kawczyńska
dzisiaj, 09:45
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Piotr Cyrwus
Kawka z.../dziennik.pl
"Nie wiem, czy człowiek żyjąc tu i teraz na tym świecie może być w pełni wolny, ale myślę, że część i sens życia jest po to, żeby być wolny. Trudno może w moim zawodzie z moimi pewnymi ograniczeniami być wolnym, ale staram się" - mówi w tym odcinku Kawki z... Piotr Cyrwus. Aktor opowiada m.in. o swoim trwającym ponad 40 lat małżeństwie i zbliżających się nieco okrągłych urodzinach. Wspomina również dwóch swoich przyjaciół Dariusza Gnatowskiego oraz ks. Józefa Tischnera.

Piotr Cyrwus przez wielu widzów pamiętany jest z roli Ryszarda Lubicza, w którego wcielał się w "Klanie". Mimo, że nie gra w tym serialu od lat, to właśnie to jego wcielenie jest z nim najbardziej kojarzone.

Kawka z... Piotrem Cyrwusem. Kiedy zrozumiał, że jest popularny?

Zrezygnowałem z serialu "Klan", bo stwierdziłem, że nie po to się szkoliłem na aktora, po to chcę uprawiać ten zawód, żeby dreptać w jednym miejscu. To jest pewna specyfika i scenariusza, i pracy w takim serialu, że nie wykorzystuje w pełni możliwości aktorskich - mówi Piotr Cyrwus. Ja dopiero dowiedziałem się w mojej naiwności oczywiście zawodowej, jak Ryszard umarł, że ja jestem takim popularnym aktorem - śmieje się aktor.

Kawka z...Małgorzatą Foremniak. "Żałoba - sacrum, które trzeba przerobić"
Kawka z...Piotrem Cyrwusem. "Bardzo się cieszę, że..."

Piotra Cyrwusa można oglądać obecnie w serialu "Szpital św. Anny". Wciela się w nim w postać Jacka Streckera. Kiedyś czytałem te komentarze na temat Ryszarda, teraz czytam na temat Streckera. Czasem mnie to śmieszy. Bardzo się cieszę, że ludzie wierzą w to, co gram, bo przecież w takim serialu to jest chyba najważniejsze, żeby aktor stworzył taką rolę, że jest prawdopodobna i w ludziach wywołuje emocje - mówi Piotr Cyrwus.

Kawka z...Piotrem Cyrwusem. "Raz przeorem jest żona, a raz ja"

W tym odcinku Kawki z... aktor zdradza, kto był dla niego inspiracją do stworzenia tej postaci. Piotr Cyrwus opowiada także o swoim trwającym ponad 40 lat małżeństwie oraz zbliżających się nieco okrągłych urodzinach. Raz przeorem jest żona, a raz ja - mówi. Co to dokładnie oznacza? Aktor wspomina również dwóch swoich przyjaciół Dariusza Gnatowskiego oraz ks. Józefa Tischnera. Zdradza, co lubi robić w życiu i jaki ma plan na zbliżającą się emeryturę. Czym jest dla niego wolność? Odpowiedzi na te pytania Piotr Cyrwus udziela w tym odcinku Kawki z....

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: aktorkawka zpolski aktorPiotr Cyrwus
Powiązane
Kawka z...
Kawka z...Czy Joanna Pacuła naprawdę podbiła Hollywood?
Kawka z Marcinem Czarnikiem
Kawka z...Marcinem Czarnikiem. "Dokonałem apostazji, ale..."
Kawka z Gorol
Kawka z...Małgorzatą Gorol. "Lubię słowo aktorzyca"
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKawka z…Piotrem Cyrwusem. "Potrafię postawić na swoim" »
Zobacz
|
Prl
Znajdowały się w wielu domach. Te filiżanki z PRL są warte ponad 8 tys. zł [FOTO]
Karolina Chapko w filmie "Opiekun"
Polski film międzynarodowym hitem. "Sukces w różnych częściach świata"
Paulina Gałązka w filmie "Greetings from Sumatra"
Polski film doceniony na świecie. Można go już oglądać na VOD
Trudny quiz wiedzy o życiu w PRL. Dla urodzonych w tamtych czasach 10/10 to pestka
Srebrny samochód na nowoczesnej linii diagnostycznej w stacji kontroli pojazdów (SKP) podczas badania hamulców i emisji spalin. Przygotowania do reformy badań technicznych 2026
Koniec takich badań technicznych w 2026. Drożej i trudniej. Oto nowe kwoty dla kierowców
Policja kontroluje kierowcę
Od 2 maja zmiany dla kierowców. Nie trzeba będzie wyprzedzać
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj