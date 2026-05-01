Roman Wilhelmi uznawany jest za jednego z najwybitniejszych polskich aktorów w historii. Role, które zagrał do dziś uchodzą za kultowe. Można go było oglądać zarówno na deskach teatrów jak też w filmach i serialach.

Swój talent odkrył w szkole

Ten zdolny i uznany aktor był sprawiający problemy dzieckiem. W dzieciństwie został przeniesiony przez rodziców za niesforne zachowanie do szkoły powszechnej z internatem Kolegium Kujawskiego księży salezjanów w Aleksandrowie Kujawskim. To tam wystąpił w swojej pierwszej sztuce i odkrył w sobie pasję do aktorstwa.

Gdy wrócił do Poznania ukończył liceum i średnią szkołę teatralną. Roman Wilhelmi ukończył PWST w Warszawie w 1958 roku. Gdy był na trzecim roku studiów występował już w Teatrze Polskim. Pierwsze lata kariery Romana Wilhelmiego to niewielkie role.

Gdzie grał Roman Wilhelmi?

Na szklanym ekranie debiutował w filmie "Wiano" w 1963 roku. Nie był jednak zadowolony z tego jak zagrał. Sławę i rozpoznawalność Romanowi Wilhelmiemu przyniosły takie produkcje jak:

"Czterej pancerni i pies"

"Kariera Nikodema Dyzmy"

"Ćma"

"Zaklęte rewiry"

"Prywatne śledztwo"

"Klątwa doliny węży"

"Alternatywy 4"

W tym ostatnim serialu wcielił się w postać dozorcy Stanisława Anioła. Widzowie pokochali go w tej roli. Grane przez niego postacie były bardzo charakterystyczne i miały w sobie charyzmę.

Pełen precyzji cytat Romana Wilhelmiego

W jednym z wywiadów, którego Roman Wilhelmi udzielił w 1984 roku mówił o tym, czego nie znosi, gdy gra. Wyznał w nim, że aktorstwo jest dla niego matematyką. To właśnie tę jego wypowiedź wybraliśmy na dzisiejszy cytat dnia.

W rozmowie z Ewą Moskalówną w "Głosie Wybrzeża" mówił tak: (…) w tym za­wodzie najbardziej cenię precyzję. Nie znoszę, kiedy ktoś zmienia scenę zaskakując partnera i sam nigdy tego nie robię. Ak­torstwo jest dla mnie matema­tyką. Muszę doskonale wszyst­ko wiedzieć. A potem, w ramach tych warunków – robi­my co możemy. Nie wierzę w aktorstwo teatralne różne róż­nych wieczorów. Z nieufnością słucham opinii typu »on był wczoraj znakomity«, bo nie wierzę, żeby mogły być tak znacz­ne różnice. Jeśli jest rola przy­gotowana dobrze, można być bardzo dobrym lub porywają­cym, ale nie jednego dnia zna­komitym, a drugiego fatalnym. Takie przeskoki mają tylko ama­torzy. Po to ma się dyplom, że­by uniknąć improwizacji. To jest zawód i trzeba po prostu umieć go wykonywać".

Roman Wilhelmi pierwszy raz ożenił się w 1958 roku z Danutą. Jego drugą żoną była Marika Kollar, która była węgierską tłumaczką. Owoc tego związku to syn Rafał. Po rozwodzie w 1976 roku trudna sytuacja Mariki zmusiła ją do emigracji z synem do Austrii. Roman Wilhelmi odszedł 3 listopada 1991 roku. Chorował na raka wątroby. Aktor został pochowany na cmentarzu wilanowskim w Warszawie.