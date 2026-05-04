Dzieło tego polskiego reżysera uznano za najlepsze filmy w dziejach ludzkości. To trzeba zobaczyć

Beata Zatońska
dzisiaj, 21:31
dekalog
Grażyna Szapołowska i Olaf Lubaszenko w szóstym odcinku "Dekalogu" Kieślowskiego/East News
Seria filmów Krzysztofa Kieślowskiego "Dekalog" jest uznawana w wielu rankingach za jedno z najlepszych dzieł kinematograficznych wszech czasów. W 1995 roku Watykan wyróżnił "Dekalog" za jego głębokie przesłanie moralne. Teraz swoje wielkie uznanie wyrazili pod adresem tego cyklu amerykańscy krytycy filmowi.

"Dekalog" Krzysztofa Kieślowskiego to cykl 10 filmów, z których każdy jest osobną opowieścią, nawiązującą do jednego z 10 przykazań. Scenariusze napisali razem Krzysztof Kieślowski i Krzysztof Piesiewicz. Wspólne jest w tych filmach też miejsce akcji, wielkie blokowisko, miejska sypialnia, gdzie rozgrywają się ludzkie dramaty. Łączyła je też, oprócz głęboko filozoficzno-etycznej tematyki, postać tajemniczego mężczyzny (granego przez Artura Barcisia), która przewija się przez każdy z filmów.

Nagrody dla "Dekalogu"

"Dekalog" Krzysztofa Kieślowskiego (1988–1990) zdobył szereg prestiżowych nagród międzynarodowych i krajowych. "Krótki film o zabijaniu" (1987), pełnometrażowa wersja "Dekalogu 5", dostał np. Nagrodę Międzynarodowej Federacji Krytyki Filmowej (FIPRESCI) oraz Nagrodę Jury na Festiwalu w Cannes.

Amerykanie doceniają filmy Kieślowskiego

Na portalu Metacritic "Dekalog" znajduje się na pierwszym miejscu w kategorii Najlepsze Filmy Wszech Czasów. "Dekalog" wyprzedził inny filmu Krzysztof Kieślowskiego - "Trzy kolory: czerwony". Polska seria pozostawiła w tyle także takie filmy jak m.in. "Ojciec chrzestny" czy "Labirynt Fauna".

Brytyjczycy zachwyceni "Dekalogiem"

"Dekalog" Krzysztofa Kieślowskiego został uznany przez brytyjski magazyn filmowy "Empire' za jeden z najwybitniejszych filmów w historii światowego kina. "Pierwotnie nakręcony dla polskiej telewizji, zyskał kinowe życie na festiwalach filmowych. To oszczędne w wyrazie kino, nawiazujaće do bezbarwnych warszawskich wieżowców, w których mieszkają bohaterowie. Jako całość jest to trudny do zapomnienia gobelin ludzkich wad. Stanley Kubrick powiedział, że 'Dekalog' był jedynym arcydziełem nakręconym za jego życia. Nie będziemy się z nim kłócić" - napisano na stronie internetowej "Empire".

“Watykańska lista 45 filmów”

Z okazji obchodów stulecia kina w 1995 r. Watykan ogłosił listę 45 najważniejszych filmów, która została opracowana przez Papieską Radę ds. Środków Społecznego Przekazu. Znalazł się tam cykl Kieślowskiego "Dekalog".

