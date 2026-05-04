Książki Małgorzaty Oliwii Sobczak to od kilku lat chętnie czytane przez Polaków bestsellery. Na podstawie jednej z nich "Kolory zła: Czerwień" powstał film wyprodukowany przez Netflix. W drugiej połowie 2026 roku premierę będzie miał kolejny. Tym razem platforma zdecydowała się zekranizować powieść "Kolory zła: Czerń".

Bestsellerowa seria Małgorzaty Oliwii Sobczak

Pisarka, która pochodzi z Trójmiasta w 2015 roku debiutowała baśnią dla dzieci "Mali, Boli i Królowa Mrozu". Dopiero potem zaczęła pisać kryminały. Seria "Kolory zła", która wyszła spod jej pióra cieszy się ogromną popularnością wśród miłośników tej dziedziny literatury. Do tej pory składała się z sześciu książek. Były to takie tytuły jak:

"Kolory zła: Czerwień"

"Kolory zła: Czerń"

"Kolory zła: Biel"

"Kolory zła: Żółć"

"Kolory zła: Błękit"

"Kolory zła: Zieleń"

Ostatni tom serii "Kolory zła" ukazał się w 2025 roku. Od pewnego czasu Małgorzata Oliwia Sobczak informowała swoich fanów w mediach społecznościowych, że pracuje nad kolejną książką. Nie zdradzała jednak, jaki kolor tym razem pojawi się w tytule. Teraz wszystko stało się jasne.

Małgorzata Oliwia Sobczak ogłosiła "nowy kolor"

Małgorzata Oliwia Sobczak ogłosiła w mediach społecznościowych, że siódma książka z serii "Kolory zła" to "Fiolet". Oto "Fiolet" - siódma część serii kryminalnej "Kolory zła". Premiera 17 czerwca, ale już można zamawiać - napisała autorka.

O czym jest nowa książka Małgorzaty Oliwii Sobczak"?

Pisarka zdradziła również, co wydarzy się w fabule nowego kryminału. W pobliżu sopockiej Opery Leśnej zostają odnalezione zwłoki młodej kobiety z zabytkową monetą zaciśniętą w dłoni. Ofiara jest naga, a niedaleko ciała policjanci znajdują jej dokumenty, starannie złożone ubranie i kwiat hibiskusa. Wszystko wskazuje na to, że morderca zamierza prowadzić ze śledczymi niebezpieczną grę na własnych zasadach.

Do akcji wkraczają prokuratorzy Leopold Bilski i Anna Górska, którzy wraz z grupą specjalistów kryminalistyki będą musieli ułożyć niezwykle skomplikowaną układankę, by dopaść sprawcę. Czy im się to uda? Czy wygrają z umykającym czasem? Co jest prawdą a co iluzją? I jaki związek z prowadzonym dochodzeniem ma cierpiąca na neurogenną utratę wzroku fizyczka oraz młodzież mieszkająca w trójmiejskim ośrodku wychowawczym na początku lat dwutysięcznych? Pozorne przyjaźnie, złudzenia, zdrady, mamienie zmysłów.

Kim jest Małgorzata Oliwia Sobczak?

Małgorzata Oliwia Sobczak to z wykształcenia kulturoznawczyni i dziennikarka. Pochodzi z Trójmiasta, w którym spędziła niemal całe życie. Poza tym, że pisze kryminały, jest również autorką baśni "Mali, Boli i Królowa Mrozu" i powieści obyczajowej "Ona i dom, który tańczy". Oprócz serii "Kolory zła", jest także autorką trylogii "Granice ryzyka".