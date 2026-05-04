Dziennik Gazeta Prawana logo

"Potop" Sienkiewicza wraca w nowej odsłonie. Kiedy można go obejrzeć i kto zagrał Kmicica

Beata Zatońska
Beata Zatońska
dzisiaj, 14:28
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
"Potop"
Zobaczymy nową wersję "Potopu"/East News
Maj w Teatrze Telewizji rozpoczyna się premierą "Potopu". To adaptacja uwielbianej przez Polaków powieści historycznej Henryk Sienkiewicz. Reżyseruje Michał Siegoczyński. Kto zagrał Kmicica , gdzie i kiedy można obejrzeć spektakl?

Potop« Michała Siegoczyńskiego to teatralna jazda bez trzymanki. Od pierwszej sceny wciąga jak dobrze zrobiony film akcji. Na scenie wszystko jest w ruchu: obrotówka kręci się bez przerwy, aktorzy grają, tańczą i śpiewają, a muzyka - od disco po techno" - napędza tempo wydarzeń" - czytamy na stronie Teatru Telewizji.

Kto zagrał Kmicica, a kto - Oleńkę

Premiera "Potopu" w reżyserii Michała Siegoczyńskiego odbyła się w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku w 2025 r. Oleńkę gra Katarzyna Borkowska, a Kmicica - Piotr Witkowski.
"Kmicic nie jest tu pomnikiem z brązu, tylko kimś bliskim – bohaterem, który razem z nami próbuje zrozumieć, w jakim świecie żyje i co powinien zrobić. Przez całość przedstawienia prowadzi przez różne epoki i światy, pokazując, że historia nie jest zamknięta w przeszłości, ale wciąż żyje w nas i w naszych wyborach" - informują twórcy.

Stworzył kultową postać Harry’ego Hole. W jakiej kolejności czytać książki norweskiego mistrza?
Stworzył kultową postać Harry’ego Hole. W jakiej kolejności czytać książki norweskiego mistrza?

Tu obejrzycie nową wersje "Potopu" Sienkiewicza

Spektakl trwa około 120 minut, jest dynamiczny i pełen kontrastów. Łączy humor z powagą, historię z popkulturą i klasykę z nowoczesną formą. Jest w spektaklu dużo muzyki i m.in. tańcząca hustaria. Na pewno z przyjemnością obejrzą "Potop" Siegoczyńskiego wielbiciele powieści i przed którymi jeszcze jej odkrycie. Premiera odbędzie się 4 maja o godz. 20.30 na antenie TVP1. Spektakl można obejrzeć też w streamingu na stronie tvp.vod.pl, a potem będzie dostępny w TVP VOD.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Henryk Sienkiewiczteatrpotop
Beata Zatońska
Beata Zatońska
Zobacz wszystkie artykuły tego autora"Potop" Sienkiewicza wraca w nowej odsłonie. Kiedy można go obejrzeć i kto zagrał Kmicica »
Zobacz
|
Justin Hartley w trzecim sezonie serialu "Tropiciel"
Polacy uwielbiają ten serial kryminalny. Jeden z najmocniejszych odcinków sezonu
"Nora Sand: Fatalna pomyłka"
Serialowy hit powrócił. To ekranizacja nordyckiego kryminału
Ewa Florczak
Straciła głowę dla studenta. O tym romansie było głośno
Osoba trzymająca smartfon i robiąca zdjęcie samochodu Lexus UX na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, dokumentowanie radia w samochodzie przez szybę
25 maja kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie czarny poniedziałek dla kierowców
Quiz: PRL-owskie gadżety i sprzęty
Quiz: PRL-owskie gadżety i sprzęty. Ile z nich pamiętasz? Młodzi polegną już na początku
Czerwony samochód tankowany na stacji paliw Orlen; zielony pistolet z benzyną 95 włożony do baku na tle budynku Stop Cafe
Od 5 maja kto ma auto na benzynę 95, ten w cyrku się nie śmieje. Paliwo po tyle. Oto najnowsze zestawienie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj