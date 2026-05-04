"Potop" Sienkiewicza wraca w nowej odsłonie. Kiedy można go obejrzeć i kto zagrał Kmicica

"»Potop« Michała Siegoczyńskiego to teatralna jazda bez trzymanki. Od pierwszej sceny wciąga jak dobrze zrobiony film akcji. Na scenie wszystko jest w ruchu: obrotówka kręci się bez przerwy, aktorzy grają, tańczą i śpiewają, a muzyka - od disco po techno" - napędza tempo wydarzeń" - czytamy na stronie Teatru Telewizji.

Kto zagrał Kmicica, a kto - Oleńkę

Premiera "Potopu" w reżyserii Michała Siegoczyńskiego odbyła się w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku w 2025 r. Oleńkę gra Katarzyna Borkowska, a Kmicica - Piotr Witkowski.

"Kmicic nie jest tu pomnikiem z brązu, tylko kimś bliskim – bohaterem, który razem z nami próbuje zrozumieć, w jakim świecie żyje i co powinien zrobić. Przez całość przedstawienia prowadzi przez różne epoki i światy, pokazując, że historia nie jest zamknięta w przeszłości, ale wciąż żyje w nas i w naszych wyborach" - informują twórcy.

Tu obejrzycie nową wersje "Potopu" Sienkiewicza

Spektakl trwa około 120 minut, jest dynamiczny i pełen kontrastów. Łączy humor z powagą, historię z popkulturą i klasykę z nowoczesną formą. Jest w spektaklu dużo muzyki i m.in. tańcząca hustaria. Na pewno z przyjemnością obejrzą "Potop" Siegoczyńskiego wielbiciele powieści i przed którymi jeszcze jej odkrycie. Premiera odbędzie się 4 maja o godz. 20.30 na antenie TVP1. Spektakl można obejrzeć też w streamingu na stronie tvp.vod.pl, a potem będzie dostępny w TVP VOD.