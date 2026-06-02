Dzieci to wdzięczni, ale też wymagający czytelnicy. Książki dla nich muszą być naprawdę interesujące i wciągające. To też jeden z najważniejszych elementów w ich rozwoju. Dzięki książkom dzieci rozwijają swoją wyobraźnię oraz kreatywność a także budują swoje więzi z rodzicami i bliskimi. Nie ma chyba nic lepszego niż wspólne czytanie.

Ranking 100 najlepszych książek dla dzieci

Po jakie książki dla dzieci warto sięgać? Ciekawych pozycji na rynku jest naprawdę bardzo wiele. Nie zawsze wiadomo, którą z nich wybrać i zaproponować dziecku. Z pomocą przychodzą eksperci, którzy specjalnie dla BBC stworzyli ranking 100 najlepszych tytułów dla dzieci, które znane są na całym świecie.

Ranking najlepszych książek dla dzieci powstał na podstawie opinii 177 ekspertów z 56 krajów. W gronie tym znaleźli się autorzy, krytycy literatury oraz wydawcy. Pojawiło się aż 1050 tytułów spośród których wybrano te najlepsze i najbardziej cenione.

Jaka książka dla dzieci została uznana za najlepszą?

Na liście znalazły się książki nieco nowsze, ale też klasyki literatury znane od wielu lat. Tak wygląda pierwsza dziesiątka rankingu 100 najlepszych książek dla dzieci:

"Tam, gdzie żyją dzikie stwory" (Maurice Sendak, 1963)

"Przygody Alicji w Krainie Czarów" (Lewis Carroll, 1865)

"Pippi Pończoszanka" (Astrid Lindgren, 1945)

"Mały Książę" (Antoine de Saint-Exupéry, 1943)

"Hobbit" (J.R.R. Tolkien, 1937)

"Zorza polarna" (Philip Pullman, 1995)

"Lew, czarownica i stara szafa" (C.S. Lewis, 1950)

"Kubuś Puchatek" (A.A. Milne i E.H. Shepard, 1926)

"Pajęczyna Charlotty" (E.B. White i Garth Williams, 1952)

"Matylda" (Roald Dahl i Quentin Blake, 1988)

O czym jest książka Maurice'a Sendaka?

Książka "Tam, gdzie żyją dzikie stwory", którą napisał Maurice Sendak, opowiada historię ośmioletniego Maxa, który pewnego popołudnia spłatał parę brzydkich psikusów. Za karę jego matka zabroniła synowi jeść obiad i kazała mu iść do swojego pokoju. Tam chłopiec wyobraził sobie dziki las i morze, po którym pożeglował do krainy dzikich stworów (ang. land of the Wild Things).

Dzikie stwory były przerażające, ale nie mogły zmierzyć się z niesamowitą mocą Maxa - patrzeniem w oczy bez mrugania, dzięki czemu został ich królem. Czuł się tam jednak bardzo samotny, przez co postanowił wrócić do swojej sypialni. Czekała tam na niego wciąż ciepła potrawa, którą matka zrobiła na kolację.

Kim jest autor najlepszej książki dla dzieci?

Maurice Bernard Sendak, który jest autorem najlepszej książki dla dzieci, to amerykański pisarz, autor i ilustrator dziecięcej literatury. Pochodził z rodziny żydowskich emigrantów z Polski. "Tam, gdzie żyją dzikie stwory" to jego najbardziej znana publikacja. Z danych wynika, że na całym świecie sprzedanych zostało ponad 19 milionów egzemplarzy tej książki.

Na swoim koncie ma również m.in. takie książki jak "Kenny’s Window", "Alligators All Around", "Let’s Be Enemies", czy "Ten Little Rabbits: A Counting Book with Mino the Magician". Maurice Bernard Sendak odszedł 8 maja 2012 rokuw Danbury.

Kiedy najlepsza książka dla dzieci ukazała się w Polsce?

W Polsce, choć trudno w to uwierzyć, uznana za najlepszą książkę dla dzieci pozycja, ukazała się dopiero 50 lat po amerykańskim wydaniu. Miało to miejsce w maju 2014 roku. Książkę "Tam, gdzie żyją dzikie stwory" wydało wydawnictwo Dwie Siostry.