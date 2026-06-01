Był audioserial, jest książka. Pozycja obowiązkowa dla fanów serialu "1670"

Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
Ta książka spodoba się i trafi do wszystkich, którzy gustują w absurdalnym humorze. Pozycja obowiązkowa dla fanów stand-upów, kabaretów oraz seriali typu "1670". To książkowe rozwinięcie hitowego audioserialu pod tym samym tytułem. O jaką książkę chodzi? Kto ją napisał i kiedy pojawi się na rynku?

Ta książka spodoba się wszystkim, którzy cenią sobie absurdalne poczucie humoru. Przypadnie do gustu fanom stand-upów, kabaretów oraz seriali typu "1670".

Jej autorami są Marek Hucz i Jan Jurkowski, którzy tym razem połączyli siły i wraz ze scenarzystą i dziennikarzem Marcinem Osiadaczem stworzyli książkowe rozwinięcie hitowego audioserialu. Książką, o której mowa, to "Foliarze. Powieść teoretycznie spiskowa". Na rynku ukaże się już 17 czerwca. Nakładem wydawnictwa Znak Koncept.

O czym jest książka "Foliarze..."?

"Foliarze..." to komedia sensacyjna o dwóch trzydziestoparoletnich fanach teorii spiskowych – Kacpra i Tomka. Ich absurdalna teza o kontrolowaniu świata przez tajne siły okazuje się prawdą. Zostają wciągnięci w globalny spisek i stają się jedynymi ludźmi zdolnymi ostrzec resztę ludzkości przed katastrofą.

Książka "Foliarze..." będzie miała swoją premierę 17 czerwca 2026 roku

Książka, która jest rozwinięciem audioserialu nazywane jest również pierwszym polskim loser story a więc opowieścią o przygodach stereotypowych "Mirków", "przegrywów" z "Wypoku". Autorzy stworzyli wyjątkową satyrę, wyśmiewającą coraz śmielej prezentowane w przestrzeni społecznej i medialnej kulturę spisku.

Kim są autorzy książki "Foliarze..."?

G.F. Darwin to grupa twórców internetowych i filmowych, założona przez Marka Hucza i Jana Jurkowskiego. Popularność zyskała dzięki publikowanym w serwisie YouTube autorskim skeczom, serialom i krótkometrażowym filmom, łączącym absurdalny humor z odniesieniami do popkultury i historii.

Największą rozpoznawalność Grupie Filmowej Darwin przyniosły „Orki z Majorki”, humorystyczna wersja "Will You Be There" Michaela Jacksona. Setki tysięcy widzów grupa zdobyła dzięki swoim seriom filmowym:

  • "Wielkim Konfliktom"
  • "Shortom Darwina"
  • "Byli sobie Ludzie"
  • "Wielkim Teoriom Darwina".

Zdobywając miliony wyświetleń, stali się jednym z najważniejszych zjawisk polskiego YouTube’a.

