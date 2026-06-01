Był audioserial, teraz jest książka
Ta książka spodoba się wszystkim, którzy cenią sobie absurdalne poczucie humoru. Przypadnie do gustu fanom stand-upów, kabaretów oraz seriali typu "1670".
Jej autorami są Marek Hucz i Jan Jurkowski, którzy tym razem połączyli siły i wraz ze scenarzystą i dziennikarzem Marcinem Osiadaczem stworzyli książkowe rozwinięcie hitowego audioserialu. Książką, o której mowa, to "Foliarze. Powieść teoretycznie spiskowa". Na rynku ukaże się już 17 czerwca. Nakładem wydawnictwa Znak Koncept.
O czym jest książka "Foliarze..."?
"Foliarze..." to komedia sensacyjna o dwóch trzydziestoparoletnich fanach teorii spiskowych – Kacpra i Tomka. Ich absurdalna teza o kontrolowaniu świata przez tajne siły okazuje się prawdą. Zostają wciągnięci w globalny spisek i stają się jedynymi ludźmi zdolnymi ostrzec resztę ludzkości przed katastrofą.
Książka, która jest rozwinięciem audioserialu nazywane jest również pierwszym polskim loser story a więc opowieścią o przygodach stereotypowych "Mirków", "przegrywów" z "Wypoku". Autorzy stworzyli wyjątkową satyrę, wyśmiewającą coraz śmielej prezentowane w przestrzeni społecznej i medialnej kulturę spisku.
Kim są autorzy książki "Foliarze..."?
G.F. Darwin to grupa twórców internetowych i filmowych, założona przez Marka Hucza i Jana Jurkowskiego. Popularność zyskała dzięki publikowanym w serwisie YouTube autorskim skeczom, serialom i krótkometrażowym filmom, łączącym absurdalny humor z odniesieniami do popkultury i historii.
Największą rozpoznawalność Grupie Filmowej Darwin przyniosły „Orki z Majorki”, humorystyczna wersja "Will You Be There" Michaela Jacksona. Setki tysięcy widzów grupa zdobyła dzięki swoim seriom filmowym:
- "Wielkim Konfliktom"
- "Shortom Darwina"
- "Byli sobie Ludzie"
- "Wielkim Teoriom Darwina".
Zdobywając miliony wyświetleń, stali się jednym z najważniejszych zjawisk polskiego YouTube’a.