Książki Małgorzaty Oliwii Sobczak od kilku lat cieszą się ogromną popularnością. Polacy chętnie je czytają i czekają na kolejny tom ich ulubionej serii. "Kolory zła", bo o niej mowa, to już siedem powieści kryminalnych.

Pisarka niedawno ogłosiła, że jej najnowsza książka będzie nosić tytuł "Kolor zła: Fiolet". Oto "Fiolet" - siódma część serii kryminalnej "Kolory zła". Premiera 17 czerwca, ale już można zamawiać - napisała autorka.

Nowa ekranizacja książki Małgorzaty Oliwii Sobczak

Zanim jednak czytelnicy i miłośnicy talentu pisarskiego Małgorzaty Oliwii Sobczak sięgną po lekturę nowej książki, będą mogli obejrzeć ekranizacją jednej z wcześniej napisanych przez nią powieści.

Pierwsza z nich "Kolory zła: Czerwień" powstała w 2024 roku. Film został wyprodukowany przez Netflix. Platforma jakiś czas temu ogłosiła, że drugi pojawi się w drugiej połowie 2026 roku. Tym razem platforma zdecydowała się zekranizować powieść "Kolory zła: Czerń".

Kiedy premiera filmy "Kolory zła: Czerń"? Kto zagra?

Z informacji, jakie pojawiły się w mediach społecznościowych Małgorzaty Oliwii Sobczak wynika, że premiera filmu na podstawie jednego z jej bestsellerowych kryminałów, będzie miała miejsce 10 czerwca. To wtedy pojawi się na Netflixie.

Marzenia się spełniają. Premiera filmu "Kolory zła: Czerń" na podstawie mojej powieści kryminalnej już 10 czerwca w serwisie NETFLIX - napisała na swoim Facebooku.

Wiadomo, że w postać prokuratora Leopolda Bilskiego ponownie wystąpi Jakub Gierszał. W rolę Julii Sarman wcieliła się piękna Marianna Zydek. W filmie zobaczymy też m.in. Andrzeja Chyrę, Beatę Ścibakównę, Roberta Gonerę i Piotra Żurawskiego. Reżyserem jest Adrian Panek.

O czym jest kryminał "Kolory zła: Czerń"?

"Kolory zła: Czerń" to drugi tom z bestsellerowej serii Małgorzaty Oliwii Sobczak. Książka miała swoją premierę w 2020 roku. Prokurator Leopold Bilski po sprawie Skalpela zostaje zesłany z Sopotu do prokuratury w Kartuzach. Nie najlepiej znosi tę degradację.

Tymczasem Ania Górska błyskotliwie zdaje egzaminy i rozpoczyna pracę jako asesor prokuratorski. Pierwszą poważną sprawą, którą musi się zająć, jest zaginięcie trzynastoletniej dziewczynki. Jeden z tropów prowadzi do Kartuz, gdzie… znika kolejne dziecko. Czy można zacząć od nowa? Jakie upiory kryją się w przeszłości I przede wszystkim: kim jest Potwór z Kartuz? Okazuje się, że malownicze kaszubskie miasteczko skrywa niejedną wstrząsającą tajemnicę.

Co napisała Małgorzata Oliwia Sobczak?

Seria "Kolory zła", która wyszła spod jej pióra cieszy się ogromną popularnością wśród miłośników tej dziedziny literatury. Do tej pory składała się z sześciu książek. Były to takie tytuły jak:

"Kolory zła: Czerwień"

"Kolory zła: Czerń"

"Kolory zła: Biel"

"Kolory zła: Żółć"

"Kolory zła: Błękit"

"Kolory zła: Zieleń"

"Kolory zła: Fiolet".

Kim jest Małgorzata Oliwia Sobczak?

Małgorzata Oliwia Sobczak to z wykształcenia kulturoznawczyni i dziennikarka. Pochodzi z Trójmiasta, w którym spędziła niemal całe życie. Poza tym, że pisze kryminały, jest również autorką baśni "Mali, Boli i Królowa Mrozu" i powieści obyczajowej "Ona i dom, który tańczy".

W 2019 roku wydała doskonale przyjętą "Czerwień", pierwszą część cyklu Kolory zła, w 2020 ukazała się kontynuacja serii "Czerń". W lutym 2025 roku autorka zdobyła Bestseller Empiku w kategorii audio za tytuł "Żółć".