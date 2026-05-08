Najbardziej tajemnicza polska autorka

Paulina Świst to najbardziej tajemnicza autorka na polskim rynku. Swoje bestsellerowe powieści publikuje pod pseudonimem. Jej książki wyróżnia szybka akcja, charakterystyczni bohaterowie i błyskotliwe dialogi. Zadebiutowała w 2017 roku książką "Prokurator", która od razu zdobyła uznanie czytelników.

Teraz Paulina Świst powraca z nową, kolejną intrygującą książką. Z racji tego, że autorka ukrywa się pod pseudonimem, wiele osób gdy debiutowała, spekulowało, że to "żeńskie wydanie" Remigiusza Mroza.

O czym jest nowa książka Pauliny Świst?

Nowa książka Pauliny Świst ukazała się na rynku 6 maja. Nosi tytuł "Aurora". O czym jest ten kryminał? Ta książka to gęsty, przerażający opis zbrodni, która wyrasta z przeszłości. Opowieść o ludziach, którzy muszą wejść w ciemność, by odkryć, kto naprawdę pociąga za sznurki.

Kiedy w jednym z chodników zabrzańskiej kopalni Guido zostają odnalezione zmasakrowane zwłoki, szybko staje się jasne, że to nie jest zwyczajne morderstwo. Wydłubane oczy, pentagram na ścianie, ślady niknące w mroku i tajemnice sięgające czasów, o których wielu wolałoby zapomnieć…

Komisarz Aleksander Aresowicz i prokurator Nina Kermel wiedzą, że w tej sprawie nic nie jest takie, jakim się wydaje. Im bardziej zagłębiają się w labirynt powiązań, starych układów i brudnych sekretów elit, tym wyraźniej czują, że szukają nie tylko mordercy, ale także prawdy, którą ktoś z obsesyjną brutalnością stara się ukryć przed światem.

Co napisała Paulina Świst?

Paulina Świst ma na koncie siedem sezonów swoich książek. Każdy to trzy powieści kryminalne. Są wśród nich takie powieści kryminalne jak:

"Prokurator"

"Komisarz"

"Podejrzany"

"Karuzela"

"Sitwa"

"Chechło"

"Fighter"

"Incognito"

"Debiut"

"Umbra"

Kim jest Paulina Świst?

Paulina Świst jest prawniczką specjalizującą się w prawie karnym, co wyraźnie wpływa na realizm przedstawionego przez nią świata przestępczości. Jest znana przede wszystkim z pełnych napięcia historii kryminalnych z prawniczym tłem i wyrazistymi bohaterami, a także z faktu, że pozostaje jedną z najbardziej tajemniczych postaci polskiego rynku wydawniczego.