Nagroda Literacka "Nike" została przyznana po raz 29.. Wśród tegorocznych finalistów nie brakowało autorów powieści, poezji, biografii czy esejów. Wśród tych, którzy byli nominowani nie zabrakło debiutantów oraz pisarzy, których nazwiska są już dobrze znane w świecie polskiej literatury.

Nagroda Literacka "Nike" 2025. Lista nominowanych

Zanim jury ogłosiło swój werdykt i nazwisko zwycięzcy Nike 2025, to czytelnicy wybrali pisarza a właściwie pisarkę, która ich zdaniem zasłużyła na tę nagrodę. Została nią Eliza Kącka za esej "Wczoraj byłaś zła na zielono".

Wśród nominowanych do Nagrody Literackiej 2025 byli:

Beata Guczalska, "Konrad Swinarski. Biografia ukryta" BIOGRAFIA. Wydawnictwo Literackie, Kraków

Ignacy Karpowicz, "Ludzie z nieba" POWIEŚĆ. Wydawnictwo Literackie, Kraków

Eliza Kącka, "Wczoraj byłaś zła na zielono" ESEJ. Wydawnictwo Karakter, Kraków

Kora Tea Kowalska, "Patrz pod nogi. O zbieraniu rzeczy" ESEJ. Wydawnictwo Karakter, Kraków

Dorota Masłowska, "Magiczna rana" OPOWIADANIA. Wydawnictwo Karakter, Kraków

Tomasz Różycki, "Hulanki & Swawole" POEZJA. Wydawnictwo a5, Kraków

Paweł Sołtys, "Sierpień" PROZA. Wydawnictwo Czarne, Wołowiec

Rok temu w 2024 roku Nike czytelników otrzymał Michał Witkowski za tekst "Wiara. Autobiografia". Statuetka oraz 100 tys. złotych nagrody trafiło do Urszuli Kozioł.

Nagroda Literacka "Nike" 2025. Kto wygrał?

W tym roku Nagroda Literacka "Nike" przyznawana przez jury również trafiła w ręce Elizy Kąckiej za książkę "Wczoraj byłaś zła na zielono". Autorka otrzymała również nagrodę pieniężną w wysokości 100 tys. zł.

W jury Nike 2025 zasiadali w tym roku: Justyna Jaworska (przewodnicząca jury), Anna Arno, Witold Bereś, Bogdan Białek, Andrzej Brzeziecki, Zbigniew Mentzel, Radosław Romaniuk, Katarzyna Sawicka-Mierzyńska oraz Krzysztof Siwczyk.

Nagroda Literacka "Nike" 2025. Co powiedziała laureatka?

Ta książka to pomoc i pomost między różnymi światami. (…) Niczego w nas nie zamyka. Otwiera nas na bardzo wiele - tak jury argumentowało swoją decyzję. Laureatka Nagrody Literackiej "Nike" 2025 dziękując za nagrodę przyznała, że stoi na scenie "jako matka-literatka, która słyszała niemy krzyk swojego dziecka". I swój własny. Myślę o matkach, które to doświadczenie podzielają. I również w ich imieniu odbieram tę nagrodę - powiedziała Eliza Kącka.

Eliza Kącka wygrała Nike 2025. O czym jest jej książka?

Książka "Wczoraj byłaś zła na zielono", która otrzymała Nike 2025 to autobiograficzny esej. Autorka opisuje w nim codzienność matki wychowującej neuroatypowe dziecko. Książka jest próbą zrozumienia i opisania doświadczenia, które wymyka się standardowym schematom.

To opowieść o podwójnym doświadczeniu pewnej odmienności i nieprzystawalności do narzuconych społecznie ram. O mozolnym, ale pięknym budowaniu trudnej, nieoczywistej relacji. O byciu matką i córką. O życiowym dryfie, performowaniu świata i wydreptywaniu wiedzy. O dzielności. O miłości. O życiu w kokonie i wychodzeniu z niego motylem. O tym, ile mogą znaczyć słowa i jak to jest widzieć je w kolorach. Na podstawie książki Elizy Kąckiej powstał spektakl wystawiany w Teatrze Dramatycznym.