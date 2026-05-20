To była jedna z najbardziej kontrowersyjnych spraw kryminalnych w Polsce. Głośnej zbrodni lat 90. w swoim wnikliwym reportażu przyjrzał się i opisał ją Grzegorz Głuszak.

Jego reportaż o głośnej zbrodni lat 90. doczeka się ekranizacji

Wydawnictwo Prószyński Media poinformowało, że książka dziennikarza, który zajmował się m.in. sprawą Tomasza Komendy i przyczynił się do jego uniewinnienia, już niebawem może trafić na ekrany kin.

Wydawnictwo Prószyński Media z satysfakcją informuje o podpisaniu umowy na sprzedaż opcji do ekranizacji reportażu Grzegorza Głuszaka "Nie przyznam się, nie ja zabiłam. Beata Pasik i zbrodnia w butiku Ultimo" - czytamy w komunikacie.

Prawa do adaptacji nabyła FremantleMedia Polska. To firma producencka, która stoi za popularnymi formatami telewizyjnymi w Polsce, takimi jak "Mam Talent!", "Na Wspólnej", "Idol", "The X Factor", "Familiada", "Rolnik szuka żony" czy "Love is Blind".

Od początku widzieliśmy w tej historii duży potencjał ekranizacyjny. Cieszymy się, że to właśnie nam powierzono prawa do jej adaptacji. To wielowymiarowa opowieść, która daje przestrzeń do pogłębionej, odpowiedzialnej narracji. Właśnie takie projekty są dla nas szczególnie ważne na dalszym etapie rozwoju - mówi Julita Brutus z Fremantle Media Polska.

O czym jest najnowsza książka Grzegorza Głuszaka?

"Nie przyznam się, nie ja zabiłam. Beata Pasik i zbrodnia w butiku Ultimo" to reportaż, który ukazał się na rynku wydawniczym we wrześniu 2025 roku. Grzegorz Głuszak odsłania w nim kulisy jednej z najbardziej kontrowersyjnych spraw polskiej kryminalistyki końca lat 90.. To historia, która do dziś budzi ogromne emocje i pytania o funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości.

Grudzień 1997 roku. W warszawskim butiku Ultimo pada sześć strzałów. Mężczyzna ginie na miejscu, kobieta – kierowniczka sklepu – cudem przeżywa. Brak śladów sugeruje, że egzekucji mógł dokonać płatny zabójca, a tłem mogły być gangsterskie porachunki. A jednak to Beata Pasik, pracowniczka sklepu, zostaje oskarżona. Choć sąd dwukrotnie ją uniewinnia, za trzecim razem – na podstawie tych samych dowodów – zapada wyrok: dwadzieścia pięć lat więzienia. W 2021 roku, po ponad dwóch dekadach, dzięki staraniom wielu osób, w tym autora książki, Beata zostaje warunkowo zwolniona z więzienia, ale nie uniewinniona. "Nie przyznam się, nie ja zabiłam" – powtarza od ponad dwudziestu lat. Czy doszło do tragicznej pomyłki? Zawiódł system czy ludzie? A może ktoś celowo pchnął śledztwo na fałszywy trop? Czy prawda wreszcie wyjdzie na jaw?

Kim jest Grzegorz Głuszak?

Grzegorz Głuszak, autor książki "Nie przyznam się, nie ja zabiłam. Beata Pasik i zbrodnia w butiku Ultimo", która już niebawem doczeka się ekranizacji, to dziennikarz specjalizujący się w tematyce przestępczości zorganizowanej i meandrach polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Od 25 lat jest reporterem programów telewizyjnych "Superwizjer" i "Uwaga!" w telewizji TVN. Wielokrotnie nagradzany za swoją twórczość, w tym najbardziej prestiżową nagrodą dziennikarską w Polsce – Grand Press. Otrzymał ją za cykl reportaży "25 lat za niewinność" i "Utracona młodość Tomasza Komendy". Na swoim koncie ma takie książki jak:

"Polowanie na prawdziwego psa. Po drugiej stronie odznaki"

"Skompromitować papieża"

"Walka przez łzy. Matka Tomasza Komendy Teresa Klemańska"

"25 lat niewinności. Historia Tomasza Komendy"

Grzegorz Głuszak jest także laureatem międzynarodowych festiwali filmów dokumentalnych, m.in. za film dotyczący niesłusznego skazania Beaty Pasik. To również pomysłodawca i współzałożyciel Fundacji Dowód Niewinności, pomagającej osobom poszkodowanym przez polskie organy ścigania i wymiar sprawiedliwości