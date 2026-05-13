Dziennik Gazeta Prawana logo

Cytat dnia. Stanisława Celińska. "Są rzeczy, które robisz..."

Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
dzisiaj, 06:44
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Stanisława Celińska
Cytat dnia. Stanisława Celińska. "Są rzeczy, które robisz..."/PAP
Stanisława Celińska była wzbudzała ogromną sympatię widzów i słuchaczy. Nie tylko grała w filmach i na teatralnej scenie, ale śpiewała też swoje autorskie piosenki. Artystka, która odeszła 12 maja, nigdy nie kryła się ze swoją wiarą. To właśnie jej słowa wybraliśmy na dzisiejszy cytat dnia. Co dokładnie miała na myśli mówiąc "o rzeczach, które robisz"?

Stanisława Celińska była artystką, którą widzowie uwielbiali. Stworzyła wiele niezapomnianych kreacji na teatralnej scenie a także w filmach i serialach. Potrafiła wzruszać, ale też rozbawić do łez.

Jako dziecko występowała w jasełkach

Ostatnie lata swojego życia poświęciła muzyce. Pisała teksty piosenek, które śpiewała. Jej płyty "Atramentowa", "Malinowa" czy "Jesienna" cieszyły się ogromnym uznaniem słuchaczy. Stanisława Celińska w swoich piosenkach dzieliła się ważnymi przemyśleniami na temat życia i problemów, z którymi sama się mierzyła.

Kawka ze...Stanisławą Celińską. "Nie da się uciec od samego siebie"
Kawka ze...Stanisławą Celińską. "Nie da się uciec od samego siebie"

O tym, że chce zostać aktorką, zrozumiała, gdy miała 12 lat. Zainspirowała się książką o aktorce Helenie Modrzejewskiej. Jako dziecko występowała w jasełkach, potem przyszły kolejne role w szkolnym kółku teatralnym a potem w kabarecie studenckim "Coś", którego była jedną z założycielek.

Gdzie grała Stanisława Celińska?

Stanisława Celińska po zakończeniu PWST w Warszawie grała m.in. w Teatrze Współczesnym, Dramatycznym, Nowym i Kwadrat. Jako aktorka filmowa zadebiutowała rolą Żydówki Niny w filmie Andrzeja Wajdy "Krajobraz po bitwie".

Po sukcesie dramatu odrzuciła propozycję zagrania Kasi w ekranizacji "Wesela" i wcielenia się w postać Marianny Cel w biograficznym filmie wojennym Bohdana Poręby "Hubal". Stanisławę Celińską można było oglądać w takich filmach i serialach jak:

  • "Piżama"
  • "Na przełaj"
  • "Nie ma róży bez ognia"
  • "Noce i dnie"
  • "Alternatywy 4"
  • "Zmiennicy"
  • "Pieniądze to nie wszystko"
  • "Panny z Wilka"
  • "Listy do M."

Wielokrotnie brała udział na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej, a jej występy otrzymywały zawsze pozytywne recenzje krytyków dzięki jej tubalnemu głosowi, osobowości i umiejętnościom interpretacyjnym. Do klasyki przeszedł jej krótki, ale efektowny występ z piosenką "Uśmiechnij się! Jutro będzie lepiej!" w 1994 roku.

Cytat Stanisławy Celińskiej

Stanisława Celińska nie ukrywała, że była osobą bardzo wierzącą. Była przekonana, że to właśnie wiara w Boga pomogła wyjść jej z nałogu alkoholowego, z którym się zmagała. W wywiadach, których udzielała, często dzieliła się swoimi przemyśleniami na temat życia i tego, z czym człowiek musi się w nim mierzyć.

Jej słowa, które padły w naszym podcaście Kawka z... wybraliśmy na dzisiejszy cytat dnia. Stanisława Celińska mówiła w nim tak: "Są rzeczy, które robisz lepiej i są rzeczy, które robisz gorzej. Musisz tylko dokonać wyboru właściwego, co dla ciebie jest dobre, gdzie jesteś ty dobry. Te wszystkie ucieczki są niewłaściwe. Trzeba po prostu brać byka za rogi i życie w swoje ręce i walczyć. Walka jest czymś bardzo ważnym. Oczywiście walczyć w sposób szlachetny, bez krzywdzenia kogokolwiek, ale walczyć o siebie".

Aktorka przekonywała, że nie warto uciekać przed tym co się czuje, czego chce a co nas niszczy. Nawet, jeśli mamy w życiu problemy, zmagamy się z mniejszymi czy większymi życiowymi demonami, warto walczyć o samego siebie, o swoje wartości, uczucia i odczucia.

Stanisława Celińska odeszła w wieku 79 lat. Po raz ostatni wystąpiła i zaśpiewała przed publicznością 16 kwietnia 2026 roku w warszawskiej Stodole.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: kulturaStanisława Celińskacytatcytat dnia
Powiązane
Tym
Cytat dnia. Stanisław Tym. "Pamiętaj: możesz nic nie mieć..."
Stanisław Bareja
Cytat dnia. Stanisław Bareja. "Inteligent to człowiek, którego..."
Trela
Jerzy Trela. Cytat dnia. "Starość mobilizuje mnie do..."
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraCytat dnia. Stanisława Celińska. "Są rzeczy, które robisz..." »
Zobacz
|
Czerwona Toyota Prius
Oto nowa królowa oszczędności. Spala 2,75 l/100 km i kosztuje znacznie mniej niż rywale
Stanisław Bareja
Cytat dnia. Stanisław Bareja. "Inteligent to człowiek, którego..."
Starsza kobieta za kierownicą samochodu, obowiązkowe badania lekarskie dla seniorów 2026
Oto nowa granica wieku dla kierowców. Zapadła ostateczna decyzja ws. badań seniorów
Szkoła
Ministerstwo przygotowuje szkoły do lekcji zdalnych. Wydano komunikat
Tankowanie paliwa na stacji
To będzie czarny czwartek na stacjach paliw. Od 14 maja benzyna 95 i LPG po tyle. Oto najnowsze zestawienie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj