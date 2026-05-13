Stanisława Celińska była artystką, którą widzowie uwielbiali. Stworzyła wiele niezapomnianych kreacji na teatralnej scenie a także w filmach i serialach. Potrafiła wzruszać, ale też rozbawić do łez.
Jako dziecko występowała w jasełkach
Ostatnie lata swojego życia poświęciła muzyce. Pisała teksty piosenek, które śpiewała. Jej płyty "Atramentowa", "Malinowa" czy "Jesienna" cieszyły się ogromnym uznaniem słuchaczy. Stanisława Celińska w swoich piosenkach dzieliła się ważnymi przemyśleniami na temat życia i problemów, z którymi sama się mierzyła.
O tym, że chce zostać aktorką, zrozumiała, gdy miała 12 lat. Zainspirowała się książką o aktorce Helenie Modrzejewskiej. Jako dziecko występowała w jasełkach, potem przyszły kolejne role w szkolnym kółku teatralnym a potem w kabarecie studenckim "Coś", którego była jedną z założycielek.
Gdzie grała Stanisława Celińska?
Stanisława Celińska po zakończeniu PWST w Warszawie grała m.in. w Teatrze Współczesnym, Dramatycznym, Nowym i Kwadrat. Jako aktorka filmowa zadebiutowała rolą Żydówki Niny w filmie Andrzeja Wajdy "Krajobraz po bitwie".
Po sukcesie dramatu odrzuciła propozycję zagrania Kasi w ekranizacji "Wesela" i wcielenia się w postać Marianny Cel w biograficznym filmie wojennym Bohdana Poręby "Hubal". Stanisławę Celińską można było oglądać w takich filmach i serialach jak:
- "Piżama"
- "Na przełaj"
- "Nie ma róży bez ognia"
- "Noce i dnie"
- "Alternatywy 4"
- "Zmiennicy"
- "Pieniądze to nie wszystko"
- "Panny z Wilka"
- "Listy do M."
Wielokrotnie brała udział na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej, a jej występy otrzymywały zawsze pozytywne recenzje krytyków dzięki jej tubalnemu głosowi, osobowości i umiejętnościom interpretacyjnym. Do klasyki przeszedł jej krótki, ale efektowny występ z piosenką "Uśmiechnij się! Jutro będzie lepiej!" w 1994 roku.
Cytat Stanisławy Celińskiej
Stanisława Celińska nie ukrywała, że była osobą bardzo wierzącą. Była przekonana, że to właśnie wiara w Boga pomogła wyjść jej z nałogu alkoholowego, z którym się zmagała. W wywiadach, których udzielała, często dzieliła się swoimi przemyśleniami na temat życia i tego, z czym człowiek musi się w nim mierzyć.
Jej słowa, które padły w naszym podcaście Kawka z... wybraliśmy na dzisiejszy cytat dnia. Stanisława Celińska mówiła w nim tak: "Są rzeczy, które robisz lepiej i są rzeczy, które robisz gorzej. Musisz tylko dokonać wyboru właściwego, co dla ciebie jest dobre, gdzie jesteś ty dobry. Te wszystkie ucieczki są niewłaściwe. Trzeba po prostu brać byka za rogi i życie w swoje ręce i walczyć. Walka jest czymś bardzo ważnym. Oczywiście walczyć w sposób szlachetny, bez krzywdzenia kogokolwiek, ale walczyć o siebie".
Aktorka przekonywała, że nie warto uciekać przed tym co się czuje, czego chce a co nas niszczy. Nawet, jeśli mamy w życiu problemy, zmagamy się z mniejszymi czy większymi życiowymi demonami, warto walczyć o samego siebie, o swoje wartości, uczucia i odczucia.
Stanisława Celińska odeszła w wieku 79 lat. Po raz ostatni wystąpiła i zaśpiewała przed publicznością 16 kwietnia 2026 roku w warszawskiej Stodole.