Stanisława Celińska była artystką, którą widzowie uwielbiali. Stworzyła wiele niezapomnianych kreacji na teatralnej scenie a także w filmach i serialach. Potrafiła wzruszać, ale też rozbawić do łez.

Ostatnie lata swojego życia poświęciła muzyce. Pisała teksty piosenek, które śpiewała. Jej płyty "Atramentowa", "Malinowa" czy "Jesienna" cieszyły się ogromnym uznaniem słuchaczy. Stanisława Celińska w swoich piosenkach dzieliła się ważnymi przemyśleniami na temat życia i problemów, z którymi sama się mierzyła.

O tym, że chce zostać aktorką, zrozumiała, gdy miała 12 lat. Zainspirowała się książką o aktorce Helenie Modrzejewskiej. Jako dziecko występowała w jasełkach, potem przyszły kolejne role w szkolnym kółku teatralnym a potem w kabarecie studenckim "Coś", którego była jedną z założycielek.

Gdzie grała Stanisława Celińska?

Stanisława Celińska po zakończeniu PWST w Warszawie grała m.in. w Teatrze Współczesnym, Dramatycznym, Nowym i Kwadrat. Jako aktorka filmowa zadebiutowała rolą Żydówki Niny w filmie Andrzeja Wajdy "Krajobraz po bitwie".

Po sukcesie dramatu odrzuciła propozycję zagrania Kasi w ekranizacji "Wesela" i wcielenia się w postać Marianny Cel w biograficznym filmie wojennym Bohdana Poręby "Hubal". Stanisławę Celińską można było oglądać w takich filmach i serialach jak:

"Piżama"

"Na przełaj"

"Nie ma róży bez ognia"

"Noce i dnie"

"Alternatywy 4"

"Zmiennicy"

"Pieniądze to nie wszystko"

"Panny z Wilka"

"Listy do M."

Wielokrotnie brała udział na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej, a jej występy otrzymywały zawsze pozytywne recenzje krytyków dzięki jej tubalnemu głosowi, osobowości i umiejętnościom interpretacyjnym. Do klasyki przeszedł jej krótki, ale efektowny występ z piosenką "Uśmiechnij się! Jutro będzie lepiej!" w 1994 roku.

Cytat Stanisławy Celińskiej

Stanisława Celińska nie ukrywała, że była osobą bardzo wierzącą. Była przekonana, że to właśnie wiara w Boga pomogła wyjść jej z nałogu alkoholowego, z którym się zmagała. W wywiadach, których udzielała, często dzieliła się swoimi przemyśleniami na temat życia i tego, z czym człowiek musi się w nim mierzyć.

Jej słowa, które padły w naszym podcaście Kawka z... wybraliśmy na dzisiejszy cytat dnia. Stanisława Celińska mówiła w nim tak: "Są rzeczy, które robisz lepiej i są rzeczy, które robisz gorzej. Musisz tylko dokonać wyboru właściwego, co dla ciebie jest dobre, gdzie jesteś ty dobry. Te wszystkie ucieczki są niewłaściwe. Trzeba po prostu brać byka za rogi i życie w swoje ręce i walczyć. Walka jest czymś bardzo ważnym. Oczywiście walczyć w sposób szlachetny, bez krzywdzenia kogokolwiek, ale walczyć o siebie".

Aktorka przekonywała, że nie warto uciekać przed tym co się czuje, czego chce a co nas niszczy. Nawet, jeśli mamy w życiu problemy, zmagamy się z mniejszymi czy większymi życiowymi demonami, warto walczyć o samego siebie, o swoje wartości, uczucia i odczucia.

Stanisława Celińska odeszła w wieku 79 lat. Po raz ostatni wystąpiła i zaśpiewała przed publicznością 16 kwietnia 2026 roku w warszawskiej Stodole.